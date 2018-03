Dal 15 Marzo Criminalia | ciclo di incontri sulla criminalità organizzata nella nostra

Andrea Amarù in radio Dal 19 Marzo con il nuovo singolo “Negli occhi miei” : ALL MUSIC NEWS Andrea Amarù in radio dal 19 Marzo con il nuovo singolo “Negli occhi miei” Molte volte, in un rapporto di coppia, si sottovalutano i sintomi che nella maggior parte dei casi tendono invece a svelare quelle che poi risultano essere le vere cause dei problemi. Così facendo la crisi magari passa per un po’, ma basta poco perché ritorni, magari più forte e devastante di prima, ed è proprio questo il tema che cerca di ...

Il Segreto - anticipazioni : le trame Dal 19 al 23 marzo 2018 : Nuova settimana in compagnia dei protagonisti de “Il Segreto”. Tante le sorprese attese. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le puntate in onda dal 19 al 23 marzo 2018...

Luca Seta : Dal 16 marzo esce il nuovo album 'Ricomincio da qui' : L'EP racchiude 12 brani inediti e sarà disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle piattaforme streaming. Ad anticipare l'album il singolo omonimo, scritto dal cantautore insieme ...

Come seguire Emma a Radio Italia il 15 marzo Dal Verti Music Place di Cologno Monzese : Emma a Radio Italia il 15 marzo presenta Essere qui. L'artista salentina è pronta a tornare sul palco del Verti Music Place per una sessione di canzoni con la quale andrà a presentare il nuovo disco di inediti che ha rilasciato il 26 gennaio scorso, con l'anticipazione di L'Isola e il nuovo singolo in Radio, Effetto Domino. Il concerto che Emma ha tenuto presso la nuova struttura dell'emittente Radiofonica milanese sarà trasmesso in chiaro ...

Incidente straDale/ Villacidro - scontro frontale tra auto : muore una donna - tre feriti gravi (oggi 15 marzo) : Incidente stradale, le ultime notizie di oggi 15 marzo 2018. Villacidro, scontro frontale tra auto: muore una donna, tre feriti gravi. Potenza, muore bimbo di due anni per maxi tamponamento(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 13:06:00 GMT)

Non più sicura la bufala Burian BIS : gelo e neve sull’Italia Dal 19 marzo per IlMeteo.it : Si parla nuovamente di bufala Burian BIS, o Burian 2 che dir si voglia: arrivano conferme della nuova ondata di gelo di aria artico-continentale da parte de IlMeteo.it, arrivate grazie ai calcoli effettuati attraverso i modelli matematici internazionali. Come già successo a cavallo tra la fine di febbraio e gli inizi di marzo, il freddo potrebbe tornare a suonare la carica sull'Italia, entrando dalla porta europea. Tutto questo a partire dal ...

Ascolti TV | Mercoledì 14 marzo 2018. Cala Sanremo Young (14.6%) - La Bella e la Bestia 9.5%. Il Cacciatore parte Dal 10.3% : Sanremo Young Su Rai1 Sanremo Young ha conquistato 3.210.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 La Bella e la Bestia ha raccolto davanti al video 2.177.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 Il Cacciatore ha interessato 2.483.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha intrattenuto 2.251.000 spettatori (11.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.388.000 spettatori pari ad uno ...

DON CARLOS - Dall'Opéra di Parigi in 37 sale UCI Cinemas il 18 marzo : Don CARLOS di Giuseppe Verdi Politica, religione, storia e psicoanalisi si mescolano in questa produzione del Don CARLOS con un cast straordinario che vede nei ruoli principali Jonas Kaufmann, Sonya Yoncheva, Ludovic Tézier, El ...

Un Posto al Sole - anticipazioni puntate Dal 19 al 23 marzo 2018 : Le anticipazioni sulle puntate della prossima settimana di Un Posto al Sole mostrano Vittorio che sta avvicinandosi sempre più ad Anita. Quest’ultima sta per scoprire una notizia che la sconvolgerà non poco. Raffaele è triste e solo, Diego è infatti partito e a lui si rivolgono gli amici per farlo sorridere. Sta arrivando intanto il giorno dedicato al papà, ma Andrea ha la netta sensazione che Alice non lo ricordi. Sarà vero? Un Posto al ...

Un amore sopra le righe film al cinema Dal 15 marzo : recensione curiosità : Un amore sopra le righe è uno dei film al cinema in uscita il 15 marzo 2018. E’ un film drammatico, sentimentale del 2017, diretto da Nicolas Bedos, con Nicolas Bedos e Doria Tillier. La trama racconta la storia d’amore tra un noto scrittore e sua moglie, durata quasi mezzo secolo. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Un amore sopra le ...

In arrivo contenuti Battlefield 1 Dal CTE - le novità al 15 marzo : Le numerose voci di corridoio delle ultime settimane hanno fatto preoccupare non poco gli utenti di Battlefield 1, lo sparatutto targato Electronic Arts e DICE che ha di fatto monopolizzato l'attenzione di tutti coloro che fossero alla ricerca di un prodotto che riproducesse in maniera eccelsa gli scenari bellici della prima guerra mondiale e molto più in generale un prodotto che permettesse di immergersi appieno nelle atmosfere cariche di ...

Roma. Dal 15 al 18 marzo la festa del libro : Parlare della felicità, leggerne e riflettere. Per continuare a cercarla come da sempre e per sempre faranno gli esseri umani

Festival del Cinema Africano - d’Asia e America Latina - a Milano Dal 18 al 25 marzo : Si terrà a Milano, dal 18 al 25 marzo, la 28ma edizione del Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, l’unico in Italia dedicato alle Cinematografie e alle culture dei tre continenti. 60 i film selezionati, tutti in prima visione italiana, con una Giuria internazionale composta da tre esperti che assegnerà il Premio al Miglior Film del Concorso Lungometraggi Finestre sul Mondo e da una ...

Emigratis 3 - Dal 19 marzo in prima serata su Italia Uno : Il duo comico foggiano composto da Pio ed Amedeo è pronto a tornare in televisione con la terza stagione di Emigratis a partire dal 19 marzo in prima serata su Italia Uno.