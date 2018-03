Da stasera la maratona de Il Trono di Spade su Sky Atlantic | programmazione e trame del

optimaitalia

(Di giovedì 15 marzo 2018) Mettetevi comodi: a partire da questa sera, giovedì 15 marzo, il giovedì sera sarà un appuntamento d'obbligo con Ildisu Sky. Il canale 110 di Sky riproporrà infatti tutte e sette le stagioni finora uscite della serie, partendo proprio dalla prima.Gli episodi saranno proposti settimanalmente, con un appuntamento ogni giovedì sera durante il quale saranno trasmesse due puntate di Game of Thrones. La serie non è attualmente disponibile sul servizio on demand Sky Box Sets, quindi è un'occasione unica per ripercorrere integralmente tutte le sue stagioni, in attesa dell'ultima in arrivo nel 2019.Come già menzionato si parte quindi nella serata di questo giovedì 15 marzo, quando saranno proposti i primi due episodi della prima stagione, i cui titoli sono "L'inverno sta arrivando" ("Winter Is Coming") e "La Strada del Re" ("The Kingsroad"). Sia che non li abbiate ...