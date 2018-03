Da dentista ad escort di lusso a 500 euro l' ora | ' Esasperata da crisi e tasse'

Blastingnews

(Di giovedì 15 marzo 2018) Aveva to le orme del padre e, dopo aver conto la laurea, aveva iniziato a lavorare nello studio dentistico del padre. Marika nome d'arte non ci ha messo molto a capire che estrazioni ed otturazioni non erano la sua reale vocazione., burocrazia el’hanno spinta a dare una svolta radicale alla sua vita. La milanese ha raccontato la sua esperienza in un’intervista rilasciata a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio nel corso della trasmissione Ecg su Radio Cusano Campus. Da 24 mesi la trentacinquenne ha svestito il camice bianco per indossare abiti decisamente più trasgressivi ed ha intrapreso l’attivita' di #. La molla è scattata durante una colazione in un bar: ‘Ho ricevuto un bigliettino da un uomo che era disposto a pagare 1500per una notte con me’. Una proposta indecente VIDEO che non trovò to. ‘Ma l’idea di guadagnare facendo #sesso si è iniziata ad ...