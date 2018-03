Crudeltà senza fine | ecco cosa avviene in un macello di conigli VIDEO

meteoweb.eu

: Ha fatto entrare l'Italia nelle aule di giustizia. Ha raccontato la disperazione e il coraggio, la crudeltà e l'orr… - RaiTre : Ha fatto entrare l'Italia nelle aule di giustizia. Ha raccontato la disperazione e il coraggio, la crudeltà e l'orr… - covconutzn : RT @AgireOraNetwork: Per una Pasqua senza crudeltà, diffondi il menù vegan on-line e richiedi i volantini da distribuire! - solesia99 : Per una Pasqua senza crudeltà, diffondi il menù vegan on-line e richiedi i volantini da distribuire! -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Animal Equality, organizzazione internazionale per la protezione animale, ha recentemente reso pubblici alcuni filmati girati all’interno di undiin Lombardia. “Le immagini, ottenute grazie al lavoro di un investigatore sotto copertura, mostrano quello chedurante la macellazione dei, allevati in gabbie e, a sole 12 settimane, avviati a un destino doloroso e spesso compiutoil pieno rispetto delle norme, in particolare – si spiega in una nota – quelle relative allo stordimento. Alcuni degli atti documentati nel: Operatori che non stordiscono adeguatamente gli animali Operatori che sgozzano in modo sistematicocoscienti Operatori che spezzano il collo degli animali a mani nude Animali costretti ad attendere la propriaammassati in gabbieche urlano in preda alla paura e al terrore Animali costretti a ...