Crolla un ponte da 950 tonnellate nell' Università di Miami

(Di giovedì 15 marzo 2018) Unpedonale èto acollassando su una strada trafficata e schiacciando alcune delle auto che erano in transito. Ilsi trova nel campus principale della International University di. Il canale tv locale della Nbc, che cita fonti di polizia, parla di diversi morti. Più prudente l'Ap, secondo cui la presenza di morti o feriti non è ancora stata confermata. Il, del peso di 950, era stato appena installato.#BREAKING UPDATE: Several dead after pedestrian bridge collapses near FIU main campus, FHP confirms. LIVE coverage here: https://t.co/lbZUDHf7rO — NBC 6 South Florida (@nbc6) 15 marzo 2018NBCaccount @nbc6 reports Florida Highway Patrol confirms that "several people are dead" afterpedestrian bridge collapses pic.twitter.com/yF055XsTdx — MSNBC (@MSNBC) 15 marzo 2018