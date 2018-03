Crolla ponte su strada a sei corsie a Miami | diversi morti

Crolla un ponte da 950 tonnellate a Miami. "Diversi morti" : Un ponte pedonale è Crolla to a Miami collassando su una strada trafficata e schiacciando almeno cinque o sei auto che erano in transito. Il canale tv locale della Nbc, che cita fonti di polizia, parla di diversi morti, così come il Miami Herald. Vi sarebbero persone intrappolate nelle auto tra le macerie. Agli elicotteri delle emittenti tv è stato ordinato di allontanarsi, per consentire ai soccorritori di poter captare le ...

È Crollato un ponte pedonale a Miami - in Florida - ci sono diversi morti : A Miami, in Florida, un ponte pedonale pedonale è crollato su una strada molto trafficata, schiacciando alcune automobili. Un portavoce della polizia stradale ha detto al New York Times che si aspetta che siano morte diverse persone. Lynell Collins, an eyewitness The post È crollato un ponte pedonale a Miami, in Florida, ci sono diversi morti appeared first on Il Post.