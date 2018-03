Crediti deteriorati | Bce più morbida | banche hanno da 2 a 7 anni per ridurli

Crediti deteriorati - Bce più morbida con banche : da 2 a 7 anni per ridurli : Per l'eliminazione delle sofferenze che gravano sui bilanci delle banche europee, linee guida meno dure di quelle annunciate ad ottobre che avevano provocato aspre polemiche -

Banche - giustizia “lumaca” frena recupero Crediti deteriorati / Bce chiede tempi veloci : i rischi per l'Italia : Banche, giustizia “lumaca” frena recupero crediti deteriorati. Bce chiede tempi veloci: i rischi per l'Italia in attesa delle nuove disposizioni. Le ultime notizie e gli scenari(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:15:00 GMT)

Banche - pronto l'Addendum della BCE sui Crediti deteriorati : Teleborsa, - Entra nel vivo la guerra della Banca Centrale Europea ai crediti deteriorati in seno alle Banche europee. Come ampiamente atteso l' Eurotower ha pubblicato l'Addendum alle linee guida ...

Crediti deteriorati - nuove norme Ue : 'Rischi coperti entro 2-8 anni' : Ci sono anche accantonamenti per i prestiti di nuova emissione a rischio di diventare Crediti deteriorati "Npl" , entro due anni per quelli senza collaterale e entro otto per gli altri, tra le norme ...

Banche - otto anni per accantonare al 100% i Crediti deteriorati : otto anni per accantonare al 100% i crediti deteriorati garantiti, due anni per quelli non garantiti. Mercoledì 14 marzo la Commissione Ue renderà noto il nuovo quadro normativo per gestire le ...

Sui Crediti deteriorati l'ipotesi "fai da te" : 'Il cambio del ministro dell'Economia non cambia il nostro piano: è chiaro che poi ci sarà un nuovo interlocutore con il quale dialogheremo', ha detto Morelli. Quanto a un'eventuale aggregazione di ...

Bper avvia processo di cartolarizzazione dei Crediti deteriorati : Bper Banca ha avviato le attività per la realizzazione di una operazione di cartolarizzazione di sofferenze , con eventuale utilizzo di garanzia dello Stato , Gacs, per la componente senior con rating ...

Bruxelles sfida Francoforte sui Crediti bancari deteriorati : caos sui nuovi criteri per la rettifica dei crediti deteriorati, ovvero sui tempi e sulle modalità di smaltimento dei famigerati non performing loans , Npl, . Un tema molto caldo per l'Italia su cui ...

Padoan firma decreto cessione a Sga dei Crediti deteriorati delle banche venete : ... entrambe in liquidazione coatta amministrativa" rivelano in una nota dal Ministero dell'Economia . "I crediti cedibili sono quelli classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione ...

