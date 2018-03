Così Londra si prepara alla nuova guerra fredda

Juve - Dybala : 'Se finiva 0-0 non potevamo dire niente. Non pensavo di giocare 90' - Così a Londra non si vince' : Paulo Dybala , attaccante della Juventus , commenta il gol vittoria contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport : 'Per la mia fiducia è un gol molto importante anche perché porta tre punti, è stata una partita molto difficile per noi. È stata una partita non bellissima, ma le due squadre si sono difese ...