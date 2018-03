“Cosa faceva ai 4 figli” Elena Ceste | la verità dei nonni materni ”Chi l’ha visto?”

caffeinamagazine

(Di giovedì 15 marzo 2018) Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli su Rai Tre, torna a parlare del caso di, la 38enne madre di quattro figli scomparsa a Costigliole d’Asti il 24 gennaio 2014 e ritrovata solo a diversi mesi di distanza, il 18 ottobre 2014 nelle acque del Rio Mersa, nelle campagne di Asti. Nel febbraio dello scorso anno la Corte d’Assise d’Appello di Torino aveva confermato la condanna a 30 anni per Michele Buoninconti, ritenuto responsabile dell’omicidio della moglie. Durante la puntata è stato mandato in onda un filmato nel quale compaiono Buoninconti e una sua amica, Marilinda, 56 anni, che proprio con il vigile del fuoco avrebbe intrapreso una relazione.era morta da pochi mesi e Michele Buoninconti a colloquio la donna si lasciava scappare la frase “Sono in carcere, ma mi sembra di essere in vacanza”. ...