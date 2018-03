Coppa del Mondo | Innerhofer 2 O nel superG di Aare vinto da Kriechmayr

Diretta/ Super G maschile Are : vince Kriechmayr - Innerhofer secondo! (Finali Coppa del Mondo sci) : Diretta Super G maschile Are: info streaming video e tv. Oggi è il grande giorno di Jansrud, vincitore annunciato della coppetta di specialità per la Coppa del Mondo 2018.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 12:50:00 GMT)

Sofia Goggia ha vinto il supergigante di Åre - penultima prova della Coppa del Mondo di sci : Dopo aver vinto la Coppa del Mondo di discesa libera, oggi la sciatrice italiana Sofia Goggia ha vinto anche il supergigante di Åre, in Svezia, sede delle ultime prove della Coppa del Mondo di sci 2018. Goggia è arrivata prima davanti The post Sofia Goggia ha vinto il supergigante di Åre, penultima prova della Coppa del Mondo di sci appeared first on Il Post.

Sofia Goggia vince il SuperG delle finali di Coppa del Mondo : Roma, 15 mar. , askanews, Sofia Goggia ha vinto oggi il SuperG delle finali di Coppa del Mondo di Are. La bergamasca, oro olimpico in discesa e vincitrice della Coppa di specialità in discesa, ha ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Pazzesco. Bello quando raggiungi un obiettivo - contenta per aver vinto il SuperG dopo la Coppa del Mondo” : Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di discesa, dopo aver conquistato la Sfera di Cristallo nella specialità prediletta, è riuscita a imporsi anche in questa specialità e raggiante ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni della FISI: “Pazzesco. Alla fine è troppo Bello quando raggiungi l’obiettivo che ti sei prefissato da lungo tempo: era da ...

Finale di Coppa del Mondo : Goggia vince ancora - prima nel SuperG : Prosegue l'onda lunga dei successi di Sofia Goggia. Dopo l'oro olimpico e la Coppa del Mondo di discesa l'azzurra ha vinto ad Are, nel corso della Finale di Coppa del Mondo, il SuperG. La Goggia ha chiuso la gara, rinviata e abbassata alla partenza per un fastidioso vento in quota, in 1.07.92 davanti alla tedesca Viktoria Rebensburg , 1.08.24, mentre terza si è ...

Finali Coppa del Mondo - Goggia inarrestabile : vince il superG di Aare - quinta la Brignone : Ancora un successo per l'Italia con Sofia Goggia che in 1.07.92 ha vinto, terzo successo stagionale e quinto in carriera oltre all'oro olimpico in discesa, il superG alle Finali di cdm di Aare. ...

DIRETTA / Super G maschile Are : streaming video e tv : in pista - si comincia! (Finali Coppa del Mondo sci) : DIRETTA Super G maschile Are: info streaming video e tv. Oggi è il grande giorno di Jansrud, vincitore annunciato della coppetta di specialità per la Coppa del Mondo 2018.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:43:00 GMT)

LIVE Sci alpino - SuperG femminile Are 2018 in DIRETTA : Michelle Gisin in testa! Coppa ancora a Tina Weirather. Sofia Goggia all’assalto della vittoria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG femminile di Are, Finale della Coppa del Mondo 2018 di sci alpino. Tina Weirather e Lara Gut si contendono la Sfera di Cristallo. L’atleta del Liechtenstein ha 46 punti di vantaggio sulla svizzera, si decide tutto all’ultima gara. Sono però tante le pretendenti alla vittoria di tappa tra cui la nostra Sofia Goggia che, dopo aver vinto la Coppa del Mondo di discesa, cerca ...

DIRETTA/ Super G femminile Are : streaming video e tv - si comincia! (Finali Coppa del mondo sci) : DIRETTA Super G Are femminile: info streaming video e tv. Nella finale della Coppa del mondo di sci Tina Weirather sogna di vincere la coppetta di specialità.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:31:00 GMT)

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : il fioretto protagonista negli Stati Uniti - ma Arianna Errigo riparte da Atene con la sciabola : Sarà un fine settimana molto ricco per la Coppa del Mondo di Scherma. Ad Anaheim va in scena il secondo Grand Prix stagionale di fioretto, mentre ad Atene saranno protagoniste le sciabolatrici. Trasferta americana, dunque, per gli azzurri e le azzurre del fioretto. In campo maschile i padroni di casa statunitensi sono i grandi favoriti, con Alexander Massialas che si è imposto nel primo Grand Prix della stagione a Torino. Tra i candidati al ...

Super G maschile Are/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finali Coppa del Mondo sci) : diretta Super G maschile Are: info Streaming video e tv. Oggi è il grande giorno di Jansrud, vincitore annunciato della coppetta di specialità per la Coppa del Mondo 2018.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 02:00:00 GMT)

Super G femminile Are/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Finali Coppa del mondo sci) : diretta Super G Are femminile: info Streaming video e tv. Nella finale della Coppa del mondo di sci Tina Weirather sogna di vincere la coppetta di specialità.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 01:25:00 GMT)

Sofia non ne sbaglia una La Coppa del mondo è sua : Anche il Premier Paolo Gentiloni, con un tweet emozionato , «#Libera Italia in cima al mondo! Grazie Sofia #Goggia», ha voluto renderle onore, così come pure il ministro dello Sport Luca Lotti.

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : Kamil Stoch inarrestabile anche a Trondheim - Alex Insam qualificato : Cambia il palcoscenico, non il risultato. Kamil Stoch prosegue la sua marcia trionfale verso la conquista della seconda edizione del Raw Air imponendosi anche nella qualificazione di Trondheim, valida per la gara individuale di domani di Coppa del Mondo di Salto con gli sci. Pur partendo da un gate più in basso rispetto a Richard Freitag e due rispetto a tutti gli altri, il polacco ha comunque raggiunto il punto HS (140 metri) con un Salto ...