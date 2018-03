Controlli della polizia nel quartiere San Lorenzo

Controlli di sicurezza della Polizia Municipale : 51 contravvenzioni nella notte : Controlli di sicurezza stradale nella notte appena trascorsa, tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo. Gli agenti del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale Torino, in particolare, hanno operato sulle ...

'Abusi edilizi' - scattano i Controlli della Guardia Costiera : sequestrato ristorante a Monopoli : Approfondimenti Abusivismo sulla costa barese, sequestrata area di 1000 mq a Capitolo con bar e ristorante 12 dicembre 2017 'Prodotti ittici senza la documentazione obbligatoria': doppio sequestro a ...

Abusivo cinese scappa ai Controlli della polizia : Nella scorsa giornata la tensione dell’ultimo periodo dovuta alla questione dei taxi abusivi cinesi si è manifestata nell’episodio che ha visto come protagonisti un autista Abusivo cinese e la polizia locale....Continua a leggere

Turismo della salute a Monza : «Presenze record - ora i Controlli» : Arrivano principalmente da Campania, Piemonte, Sicilia, Puglia e Calabria. A Monza non per l'autodromo, Villa Reale o gli affreschi del Duomo, ma per farsi curare. Il «Turismo della salute» - come è ...

Caso restituzioni - M5s : “Dai primi Controlli trovati 5 eletti con irregolarità”. Tra loro pure Cozzolino e Della Valle : Mentre continua la corsa contro il tempo dello staff e dei vertici M5s per trovare chi ha mentito sui rimborsi al fondo per il Microcredito, spuntano i primi nomi. E’ il gruppo comunicazione del Movimento 5 stelle a rivelarlo con una nota pubblicata su Facebook: “Stiamo procedendo con i controlli”, si legge, “per mettere fuori dalla porta quelli che non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto. Ad ora sono emerse ...

Neve a Bobbio - intensificati i Controlli della Municipale : soccorse due persone in difficoltà : Maltempo in arrivo, pioggia in pianura e Neve in collina 3 Caorso, anziana trovata morta nella sua abitazione 4 Cane morto avvelenato a Morfasso, il sindaco: 'Fate attenzione' La polizia Municipale di ...

Perugia - Controlli di Polizia nei locali della movida - Due non in regola : Dalle verifiche è emerso, però, che il locale in questione non aveva ottenuto il rilascio dell'autorizzazione prevista per poter effettuare pubblici spettacoli. Pertanto i poliziotti hanno intimato ...

Firenze. Controlli della Polizia Municipale contro l’abusivismo commerciale : Intensificati lo scorso fine settimana i controlli della Polizia Municipale contro l’abusivismo commerciale. Sia sabato che domenica gli agenti del Reparto antidegrado sono intervenuti in centro, in particolare in piazza Stazione, piazza San Giovanni, piazza Duomo, via dei Servi e…Continua a leggere →

Controlli colonne San Lorenzo Milano - bilancio arresti della Polizia di Stato : La Polizia di Stato ha effettuato nella sera di sabato 13 gennaio 2018 un servizio di controllo e prevenzione del territorio nella zona adiacente alle colonne di San Lorenzo, nell'ambito dei servizi ...

Verona. Proseguono i Controlli della Polizia municipale sulla velocità eccessiva : Da lunedì 15 gennaio, per tutta la settimana, a Verona le pattuglie equipaggiate con autovelox e telelaser verificheranno i veicoli in transito in via Gardesane, via De Besi, via San Michele, via Badile, via Belfiore, via Forte Tomba. L’ufficio mobile di prossimità…Continua a leggere →