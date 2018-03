Complimenti a Genova che ora multa di 200 euro chi cerca un tozzo di pane tra i rifiuti

fanpage

(Di giovedì 15 marzo 2018) Se sei povero - così povero da rovistare in un cassonetto - ati multeranno di 200. Perché come è noto i veri ricchi, oggi, si nascondono fra itori di cianfrusaglie nei cassonetti della spazzatura. E' lì che bisogna andare a colpire la ricchezza per rendere decorosa l'Italia, macché patrimoniale, sono i barboni oggi la ricchezza d'Italia.