Comincia il tour de force del Piacenza | sabato il big match di Pisa

Circo Knie Comincia 100esima tournée a Rapperswil - SG - : ... firmata da oltre 70'000 persone, in cui si chiede il divieto di mostrare animali selvatici nei circhi e negli spettacoli di varietà. Il Knie non è però il primo obiettivo degli animalisti. Secondo l'...

Atletica - World Indoor Tour 2018 – Si inComincia a Karlsrube. Occhi su Dibaba e Lavillenie - Italia con Howe e Trost : Sabato 3 febbraio incomincia la stagione della grande Atletica leggera con la prima tappa del World Indoor Tour, competizione su sei tappe che ricalca la Diamond League estiva. Si gareggia al coperto in vista dei Mondiali Indoor che si disputeranno a inizio marzo a Birmingham. Primo appuntamento a Karlsruhe (Germania) con tantissimi big impegnati in pista tra cui spicca Genzebe Dibaba che proprio in questa località firmò il suo record mondiale ...