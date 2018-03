Come la politica dovrebbe trattare la paura

LETTURE/ Simone Weil e il "grosso animale" : Come limitare il male in politica? : Un aforisma di Simone Weil può essere d'aiuto nell'orientarsi in questa fase politica, per capire dove va la "città" e noi con lei. Possibilmente evitando ogni idolatria. PAOLO VALESIO(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 06:09:00 GMT)LETTURE/ L'astenuto, un cittadino "inutile" che pone domande troppo radicali, di P. ValesioLETTURE/ Poesia, la vendetta di d'Annunzio e Pasolini, di P. Valesio

MATTEO SALVINI Come LUIGI DI MAIO/ Su Governo pressing sul Pd : "Senza intesa politica si vota di nuovo" : MATTEO SALVINI sfida l'Europa e guarda al Governo: "manovra con meno tasse, a Bruxelles saranno contenti". No governi tecnici, altrimenti nuove elezioni: sfide all'Ue, Pd chiude alleanza(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 22:21:00 GMT)

Marco Travaglio - i consigli per Luigi Di Maio dalla politica a Come deve parlare : Finita la campagna elettorale, Marco Travaglio si è liberato del fardello di dover sorvolare sulle migliaia di corbellerie combinate da Luigi Di Maio e grillini vari. Godendo di incondizionata stima ...

Elezioni - Dal politicamente corretto alle fake news. Come si è arrivati al caso Kekistan - : Dal politicamente corretto alle fake news il passo è breve E giungiamo ai giorni nostri, dove per un paio di ragazzi che sventolano una bandiera goliardica viene giù il mondo. Intendiamoci è ...

Come sono andate le sfide tra i 'pezzi grossi' della politica? : Com'è andata ai big della politica schiuerati nelle sfide dei collegi uninominali? Repubblica ha fatto il punto A Nardò in Puglia, dove Barbara Lezzi per M5s ha conquistato il seggio battendo Teresa Bellanova per il Pd e soprattutto Massimo D'Alema. L'ex premier, schierato da Leu, si ferma al 3,9%, poco sopra la media regionale presa dal partito di Grasso, ed ...

Come sono andati gli Oscar 2018 - fra tanta politica e un po’ di noia : Mentre, verso le 2 di notte, in Italia si consumava lo psicodramma delle proiezioni elettorali che rispecchiavano un Paese spaccato e populista, qualcuno cercava di tirare il fiato sintonizzandosi sulla notte degli Oscar. Diciamo cercava perché anche lì non è che ci sia stato tantissimo per cui stare allegri. Di sicuro il livello qualitativo dei film in gara, e di chi ha poi effettivamente ha vinto, è stato superiore ad altri anni invece ...

Palermo : Cgil - niente piazza a chi usa violenza Come lotta politica : Palermo, 21 feb. (AdnKronos) - "Dura condanna nei confronti di chi utilizza forme di violenza e di prevaricazione". Così il segretario generale Cgil Palermo Enzo Campo e la sua segreteria commentano l'aggressione, di ieri pomeriggio, al segretario provinciale di Forza Nuova Massimo Ursino. Condanna

Come contare davvero in politica : In Spagna e in altri paesi europei c'è l'ansia di far rappresentare le proprie istanze da un partito, Come se diversamente non si contasse nulla.

Né esistenzialisti Come Calcutta - né depressi Come i Cani : la politica erotica de Lo Stato Sociale : Un firmacopie, per chiunque sia nato nel secolo scorso, è quella bizzarra attività che negli ultimi anni, diciamo da che il download, prima, e lo streaming, poi, ha in qualche modo affossato le ...

Sicurezza : minsitro Esteri Iran a Monaco - 'Israele usa aggressione Come arma politica' : Monaco, 18 feb 14:01 - , Agenzia Nova, - Israele usa l'aggressione come politica nei confronti dei paesi vicini. Lo ha detto il ministro degli Esteri Iraniano, Mohammad Javad Zarif,... , Res,

[L'analisi] Le bolle finanziarie pronte a esplodere e a pesare Come un macigno sulla politica italiana : La principale piazza del mondo, Wall Street, solamente nel 2017 è cresciuta di oltre il 44% passando da 18 mila punti ai recenti massimi oltre 26 mila. Seppur in ritardo anche Piazza Affari si è ...

FINANZA E POLITICA/ Italo Come Omnitel : il duopolio AV si apre subito all'estero : Mentre l'Italia è in campagna elettorale, su Italo piomba l'offerta del megafondo Gip per entrare nel duopolio dell''Alta velocità. Difficilmente potrà essere rifiutata. di NICOLA BERTI

Elezioni - Candiani (Lega) vs Paragone (M5S) : “Come sei arrivato in Rai? Per merito o per politica?” e lo attacca sull’opportunismo : La campagna elettorale entra nel vivo e i candidati nei collegi uninominali affilano le armi. Lo scontro all’arma bianca questa volta arriva da Varese dove il leghista Stefano Candiani affonda su Gianluigi Paragone, candidato nello stesso collegio per il Movimento 5 Stelle. La polemica di Candiani è stata imbastita con una diretta facebook all’esterno degli studi Rai di Saxa Rubra: “Mi viene da domandare come mai Paragone oggi ...

Programma Pd - M5S : 'Credibile Come Renzi che disse che lasciava la politica dopo il referendum' : 'Il Programma del Pd? È credibile come quando Renzi disse che abbandonava la politica se avesse perso il referendum'. È quanto afferma in una nota il deputato toscano del MoVimento 5 Stelle, Alfonso Bonafede, che aggiunge: 'Il segretario del Pd è come Berlusconi, promette mari ...