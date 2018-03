Come disattivare autocompletamento URL Chrome

Come disattivare servizi Mobismile a pagamento via numero clienti 800442299 o richiesta operatore : Non sono pochi gli italiani che si sono imbattuti nei servizi Mobismile a pagamento attivati, loro malgrado, sullo smartphone e con numero assistenza di riferimento 800442299. Si tratta di informazioni meteo, gossip, sport e chi più ne ha più ne metta dal discutibile valore e che hanno un costo davvero ragguardevole, ossia di circa 5 euro a settimana. Spesso e volentieri questi vengono associati al proprio numero di riferimento dopo aver ...

Come disattivare Amazon Prime : Amazon Prime è il servizio che ci permette di avere spedizioni gratis e veloci senza costi aggiuntivi. Il canone annuale è di 19,99€, un prezzo davvero conveniente se siamo soliti ordinare spesso da noto sito di e-commerce. Inoltre ci consente di accedere ai contenuti di Prime Video, l’accesso a Twitch Prime e molto altro. Se non abbiamo mai attivato questo servizio, possiamo provarlo gratuitamente per un mese. Inoltre, Amazon Prime, può ...

Galaxy S8 Come disattivare luminosita’ automatica : Risparmaire batteria diminuire luminosità dello schermo Galaxy S8 come togliere la luminosità automatica telefono Android Galaxy S8. Oggi vi insegneremo come disattivare luminosita' automatica schermo Samsung Galaxy S8, Togliere luminosità automatica Galaxy S8, Disabilitare la luminosità automatica Samsung S8.

Come disattivare Mobilepay e annullare l’abbonamento : Mobilepay è una nuova piattaforma di pagamento utilizzata da operatori di telefonia mobile Come Tim, Vodafone, Wind, 3 Italia, Fastweb e PosteMobile. Essa serve per garantire piccoli pagamenti in modo semplice e veloce di servizi digitali, usufruendo direttamente del proprio credito telefonico, senza dover utilizzare una carta di credito. È un servizio molto sicuro sia per chi acquista che per chi vende, e tutto ciò che bisogna condividere per ...

Huawei Nova Come disattivare vibrazione tastiera : Huawei Nova La vibrazione della tastiera è fastidiosa ? Ecco la guida che vi aiuterà a togliere la vibrazione sul telefono Android Huawei Nova Semplice e veloce.

Come disattivare Spotify Premium : Abbiamo finalmente trovato il servizio di streaming musicale che fa per noi, ma abbiamo ancora l’abbonamento a Spotify Premium attivato? Se non vogliamo mantenere due abbonamenti attivi o se semplicemente non vogliamo più utilizzare il servizio di Spotify, possiamo disattivarlo in poche mosse. In questa guida vedremo Come disattivare Spotify Premium in pochi e semplici passaggi. Procedura Possiamo annullare l’abbonamento in qualsiasi ...

Come disattivare servizi a pagamento : Molto spesso, i servizi a pagamento vengono attivati in maniera ingannevole e poco chiara. A farne le spese, quindi, siamo noi utenti ignari di tutto ciò , che vediamo il nostro credito telefonico calare a picco. Per fortuna è possibile liberarsi di questi inutili abbonamenti a pagamento in modo facile e veloce grazie ad un intervento da parte del proprio operatore telefonico. In alcuni casi abbiamo anche diritto ad un rimborso ...

Scopriamo Come disattivare Selfcare MobilePay : info e rimborsi con TIM - Vodafone - Wind e Tre : Sempre più persone in questo periodo si chiedono come disattivare Selfcare MobilePay. Considerando la delicatezza dell'argomento ed il fatto che in tanti sono ansiosi di scoprire parallelamente come ottenere rimborsi da TIM, Vodafone, Wind e Tre, ritengono opportuno partire da un presupposto. In cosa consiste e per quale motivo vedete l'apposita voce nel vostro dettaglio costi? Cerchiamo di ordinare un attimino le idee, prima di trovare le ...

Come disattivare TIM Prime GO per non pagare 49cent a settimana : TIM Prime Go è il piano base associato a tutte le nuove SIM TIM che ad un costo di 0.49€ a settimana offre alcuni servizi. Ecco Come cambiare piano base gratuitamente e non pagare circa 2 euro al mese Cambiare tariffa base TIM Prime Go ed attivare TIM Base New [Guida Gennaio 2018] TIM dallo […]

Come disattivare Cortana su Windows 10 Fall Creators Update : Come scritto nell’articolo precendente, Windows 10 in questi anni ha portato diversi aspetti positivi all’utente ed altrettanti fastidiosi. In entrambi troviamo la figura di Cortana. L’assistente vocale di Microsoft è di grande aiuto all’interno delle ricerche grazie all’interazione diretta, la ricerca sul web ed altre particolarità, ma può risultare anche uno spreco di risorse. Fino alle prime versioni di Windows ...