Come Aprire una Società negli Stati Uniti

Philips WelCome Eye Connect un citofono per aprire - ovunque tu sei : Philips Welcome Eye Connect, come quando e perché. Non c’è scocciatura più grande quando si sta facendo la doccia, o si è in terrazzo, del citofono che suona in casa. Spesso è il postino con la Raccomandata di Equitalia (e lo si farebbe suonare all’infinito), altre volte sono amici e parenti, oppure quel pacco che si è ordinato on line e si aspettava da tempo. Insomma, ci sono situazioni scomode, ed altre invece davvero importanti ...

Regolamentare e tassare la prostituzione - per Salvini bisogna 'riaprire le case chiuse - Come nei paesi civili' : "Regolamentare e tassare la prostituzione come nei paesi civili, riaprendo le 'case chiuse'. Ne sono sempre più convinto". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, su Twitter riapre il tema ...

Regolamentare e tassare la prostituzione - per Salvini bisogna "riaprire le case chiuse - Come nei paesi civili" : "Regolamentare e tassare la prostituzione come nei paesi civili, riaprendo le 'case chiuse'. Ne sono sempre più convinto". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, su Twitter riapre il tema della legalizzazione della prostituzione, 60 anni dopo la "legge Merlin"Era il 20 settembre 1958 quando entrava in vigore la norma che chiudeva le case di tolleranza. Un decennio prima, il 16 agosto 1948, la senatrice socialista Angelina ...

Salvini : riaprire le case chiuse Come nei Paesi civili : Salvini: riaprire le case chiuse come nei Paesi civili Salvini: riaprire le case chiuse come nei Paesi civili Continua a leggere L'articolo Salvini: riaprire le case chiuse come nei Paesi civili sembra essere il primo su NewsGo.

Lega - Salvini : 'Riaprire subito le case chiuse - Come accade nei Paesi civili' : "Regolamentare e tassare la prostituzione come nei Paesi civili, riaprendo le case chiuse. Ne sono sempre più convinto". E' la proposta lanciata su Twitter dal leader della Lega, Matteo Salvini. ...