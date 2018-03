Climate fiction | come il global warming ha modificato la fantascienza

wired

(Di giovedì 15 marzo 2018) Nel settembre del 1981 approdava in Italia Conan il ragazzo del futuro, l’anime televisivo diretto da Hayao Miyazaki liberamente ispirato al romanzo per ragazzi di Alexander Key, Conan, il ragazzo del futuro (1999 per Kappa Edizioni). E cominciava così: “Nel mese di luglio dell’anno 2008, la razza umana sfiorò la completa estinzione. In pochi istanti le armi elettromagnetiche cancellarono più della metà degli esseri umani dalla faccia del pianeta. Il cataclisma causò uno spostamento traumatico dell’asse terrestre e i continenti finirono quasi interamente sommersi dalle acque“. Nel 1987 arrivava in Italia la serie a cartoni animati per la tv di Ken il guerriero. La intro della sigla recitava: “Siamo alla fine del XX secolo. Il mondo intero è sconvolto dalle esplosioni atomiche. Sulla faccia della terra gli oceani sono scomparsi e le pianure hanno l’aspetto di desolati ...