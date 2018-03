Clima | l’Ogs Trieste in Antartide per studiare i cambiamenti del plancton

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) Marina Monti-Birkenmeier, biologa marina del dipartimento Oce dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale-Ogs di, torna in, imbarcata per due mesi sulla nave da ricerca tedesca “Polarstern”, pergli effetti deitici sul. Partita oggi, la ricercatrice triestina fara’ scalo a Punta Arenas (Cile) dove si imbarchera’ alla volta del Mare di Weddell. Alla campagna prendera’ parte anche Tommaso Diociaiuti, assegnista dell’Ogs triestino. Il progetto Please (Plankton Enigma in the Antarctic Sea Environment, finanziato dal Pnra-Programma Nazionale di Ricerche in), di cui Monti-Birkenmeier e’ responsabile, si inserisce nel progetto tedesco Poser (Population shift and ecosystem response, Krill vs Salps) coordinato dall’Istituto tedesco Alfred Wegener (Awi), ...