Cittadella | assessore indagato per tentata concussione “Avances sessuali per poter

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ha resistito soltanto poche ore, poi l’comunale al Commercio del Comune disi è dimesso. In mattinata aveva ricevuto dalla Guardia di Finanza la notifica di un avviso di garanzia per, una specie di mazzetta a sfondo sessuale che avrebbe prospettato, con avances, a due giovani venditrici ambulanti. È così giunta al capolinea, per il momento, la parabola politico-amministrativa di Filippo De Rossi, 35 anni, che ha dichiarato: “Ho deciso di dimettermi permi difendere con più tranquillità”. Ha anche fatto sapere, attraverso il suo legale, Andrea Bertollo, che conosce le donne, ma respinge le accuse. Sposato, un figlio nato da poco, proveniente da ambienti di Forza Italia, nel 2012 era entrato in consiglio comunale appoggiando l’allora sindaco leghista Giuseppe Pan, oraregionale. Nel 2016 è stato rieletto in una lista ...