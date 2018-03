Cinque aspetti dell’aggiornamento 44 su ASUS ZenFone 3 | alcuni approfondimenti

optimaitalia

(Di giovedì 15 marzo 2018) Ieri per gli3 ZE552KL e ZE520KL è stato il giorno dell'aggiornamento 44, un pacchetto chiamato a correggere un po' il tiro di Oreo, che ha lasciato diversi strascichi su entrambi le versioni dell'ex portabandiera. Grazie ai riscontri raccolti sul nostro gruppo Facebook ispirato alla linea, possiamo quest'oggi dirvi di più circa la release, portatrice di una serie di novità.Come suggerito dal changelog, l'aggiornamento 44 è stato in grado di sistemare il problema audio per quanto concerne le videoregistrazioni (flusso sonoro praticamente inesistente). Una soluzione non di poco conto, ma che speravamo potesse abbinarsi agli ormai disturbi della fotocamera legati all'autofocus, che ancora sembrano tormentare gli utenti.Niente da fare su questo fronte, nemmeno in relazione a questo specifico update, che nulla ha potuto per appianare le cose (l'unica strada percorribile ...