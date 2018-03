Ci siamo comportati da maschietti La dichiarazione shock di uno dei

huffingtonpost

(Di giovedì 15 marzo 2018) "Cida". Lo avrebbe affermato uno dei due carabinieri - l'appuntato Marco Camuffo e il militare scelto Pietro Costa - accusati di aver violentato due studentesse Usa a Firenze il 7 settembre scorso, dopo averle accompagnate a casa con l'auto di servizio, interrogato dalla pm Ornella Galeotti pochi giorni dopo il fatto. Entrambi i militari hanno affermato davanti al pubblico ministero che sarebbero state le ragazze a prendere l'iniziativa, e di non essersi accorti che erano ubriache.La Procura di Firenze ha chiuso le indagini sui due carabinieri. Violenza sessuale aggravata il reato contestato ai due militari, secondo quanto riportato da alcuni quotidiani. La Procura contesta l'aggravante di aver agito abusando della qualità di carabiniere in servizio e di aver violato gli ordini impartiti dai superiori.A far partire le indagini fu la denuncia delle due ...