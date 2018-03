Christof Innerhofer | IL RITORNO! L’azzurro si ritrova ed è secondo in superG ad Are ad un

Sci alpino - discesa Kvitfjell 2018 : Hannes Reichelt il più veloce nella prima prova. Quarto Christof Innerhofer : L’austriaco Hannes Reichelt è il più veloce nella prima prova della discesa libera di Kvitfjell. Il 37enne di Altenmarkt ha chiuso con il tempo di 1’24”42, staccando di venti centesimi il francese Johan Clarey e di 34 centesimi l’austriaco Otmar Striedinger, sceso con il pettorale numero 51. Christof Innerhofer è il migliore degli azzurri, in quarta posizione a 39 centesimi da Reichelt, davanti aL francese Adrien Theaux, ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 : clima rovente in casa Italia. Christof Innerhofer accusa : “I giovani sognano in piedi. Manca la squadra” : L’Italia dello sci alpino maschile tornerà a casa senza medaglie dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (salvo miracoli da slalom e gigante). Il settore velocità ha totalmente fatto flop sulle nevi sudcoreane. La squadra ha deluso le aspettative della vigilia e i risultati sono stati ampiamente insoddisfacenti, il clima all’interno del team non è certo dei più sereni e le dichiarazioni rilasciate da Christof Innerhofer alla ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Dominik Paris : “Quarto posto? Non mi ci compro un caffè”. Christof Innerhofer : “Bilancio negativo” : L’Italia dello sci alpino maschile non ha brillato alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La velocità non ci ha sorriso: tra discesa libera e SuperG abbiamo raccolto massimo un quarto posto, risultato davvero insoddisfacente per i nostri colori. I ragazzi difficilmente invertiranno la rotta nelle prove tecniche. Queste le dichiarazioni che i tre uomini jet hanno rilasciato alla Fisi: Dominik Paris: “Mi aspettavo meglio da ...

Christof INNERHOFER/ Dalle olimpiadi PyeongChang al Ghiacciaio dello Stelvio (MasterChef Italia 7) : CHRISTOF INNERHOFER sarà uno degli sciatori che prenderanno parte alla prova in esterna di Masterchef, quando i concorrenti si cimenteranno in specialità della montagna.(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 12:25:00 GMT)

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Christof Innerhofer : “Brutto feeling con la pista - nessun discesista era da podio. Non mi demoralizzo!” : Christof Innerhofer ha concluso la combinata alpina al quattordicesimo posto. Un esordio non esaltante per l’azzurro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, l’altoatesino non è soddisfatto della sua prova come ha dichiarato ai microfoni della Fisi: “Sono rimasto abbastanza sorpreso per quanto sia stato brutto il mio feeling con la pista, non sono abituato a sciare con queste condizioni e non ho trovato le sensazioni che ...

Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 – Christof Innerhofer : “Soddisfatto della discesa - darò tutto in slalom”. Peter Fill : “Proverò l’impossibile” : Christof Innerhofer e Peter Fill occupano rispettivamente la quinta e la sesta posizione al termine della discesa valida per la combinata alpina alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Gli azzurri hanno valutato così le proprie prove ai microfoni della Rai. Christof Innerhofer: “Ho avuto buone sensazioni, sono riuscito a concentrarmi sulla sciata e sono contento. Ho sbagliato ritmo sui dossi nel finale e ho perso due decimi. ...

Sci alpino - Combinata Olimpiadi PyeongChang 2018 : Dressen al comando in discesa. Christof Innerhofer quinto - Fill sesto. Hirscher vede l’oro : Finalmente si gareggia. Dopo il rinvio della discesa maschile e del gigante femminile a causa del forte vento, oggi è partito il programma dello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La Combinata riservata agli uomini ha aperto le danze con la discesa abbassata però al cancelletto di partenza del SuperG. La decisione degli organizzatori, presa per ridurre i rischi degli atleti, ha indubbiamente penalizzato gli specialisti ...

Christof Innerhofer : 'Favorito dal vento - non bisogna sognare' : Tratte da fisi.org le dichiarazioni di Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia al termine della seconda prova cronometrata della discesa olimpica maschile di PyeongChang.

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Christof Innerhofer il migliore nella seconda prova di discesa - Jansrud vicinissimo - più indietro gli altri azzurri : E’ un Christof Innerhofer di lusso quello che si è esibito nella seconda prova cronometrata di discesa libera sulle nevi olimpiche di Jangseong (Corea del Sud), condizionata dal forte vento che ha costretto gli organizzatori a ribassare la partenza, ritardando il via di 30′. Pur privo della parte alta, più adatta alle sue caratteristiche, l’azzurro ha pennellato nei tratti di scorrimento riuscendo a trovare il giusto equilibrio ...

Sci alpino : Christof Innerhofer - lo sciatore da gara secca. Quando ci sono medaglie in palio - l’azzurro batte sempre un colpio : A dispetto di una stagione non sui soliti livelli, con zero podi conquistati ma tanti piazzamenti, Christof Innerhofer è uno degli uomini di punta dell’Italia in ottica Giochi Olimpici. L’altoatesino, infatti, è l’uomo che nella squadra azzurra di sci alpino ha più di tutti un feeling particolare nelle gare secche, in cui sono in palio le medaglie. Tutto nasce nel 2011, Quando ai Mondiali di Garmisch, a 27 anni, Inner conquistò ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : 'A PyeongChang punto sul superG - ci sarò anche a Pechino 2022. Ho un segreto per le gare secche ' : Ci puoi dire che atmosfera si respira ai Giochi? 'L'atmosfera è sempre bellissima, tanti atleti di tutti i Paesi, di tanti sport diversi. E' sempre bello incontrarsi, sono atleta da tanti anni e ho ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “A PyeongChang punto sul superG - ci sarò anche a Pechino 2022. Ho un segreto per le gare secche…” : ESCLUSIVA OA SPORT – in questa stagione non è ancora riuscito a trovare il podio, ma Christof Innerhofer è insieme a Dominik Paris e Peter Fill una delle speranze di medaglia più concerete ai Giochi Olimpici invernali che inizieranno a PyeongChang la prossima settimana, per quanto riguarda la velocità maschile. Il titolo di campione del mondo nel 2011 a Garmisch e le due medaglie, un argento e un bronzo, di Sochi 2014, gli sono fruttati ...

Sci alpino - Christof Innerhofer una stagione tra errori e rimpianti. La gara perfetta a febbraio? : Christof Innerhofer era il grande favorito per la vittoria nella discesa libera di Garmisch e invece si è dovuto accontentare della 14esima posizione a causa di un clamoroso errore nella parte alta. Nonostante la caduta, però, l’azzurro si è rialzato prontamente e ha avuto la forza di arrivare al traguardo per strappare un risultato ragguardevole considerando quanto combinato sulla neve. C’è davvero da mangiarsi le mani perché ...