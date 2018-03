Chiusodidomenica | il profilo Instagram per gli amanti delle vecchie insegne

wired

(Di giovedì 15 marzo 2018) Una saracinesca abbassata, una vecchia insegna e qualche graffito sparso qua e là, questo è l’essenziale soggetto ritratto dal. Come recita la bio, si tratta di “old Italian shop signs, only posted on Sundays“. E gli scatti, infatti, raccolti dal suo ideatore durante le passeggiate domenicali, vengono condivisi sistematicamente solo nell’ultimo giorno della settimana. L’idea è nata proprio durante una passeggiata: “Non ho preso ispirazione da nulla“, racconta a Wired il creatore, che preferisce rimanere anonimo, “se non da una serie di foto che, in un secondo momento, ho realizzato essere uguali tra loro: stessa tipologia di soggetti, inquadrature, luce, tutte scattate di domenica nelle passeggiate in città naso all’insù, e da qui ne è poi nata la serialità“. Il criterio con cui vengono scelti gli ...