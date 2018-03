Chirurgia | 557 mila italiani operati alla cataratta nel 2017 | ecco tutte le novità

meteoweb.eu

(Di giovedì 15 marzo 2018) Lo scorso anno in Italia sono stati557pazienti. L’intervento più eseguito nel nostro Paese e nel mondo: oltre 24 mln di persone si sono sottoposterimozione del cristallino naturale che si opacizza. Oggi è possibile dire addiocon un solo intervento all’avanguardia, in grado di offrire nuove prospettive di recupero dei difetti refrattivi (miopia, ipermetropia, astigmatismo e presbiopia) in persone colpite da unaincipiente o addirittura assente. Il punto sulle grandi opportunità della tecnologia con lenti multifocali è stata al centro del convegno promosso dall’ospedale San Carlo di Nancy di Roma, la cui Unità complessa di Oculistica si avvale delle soluzioni più innovative per ladella: i cristalli artificiali multifocali Premium. Queste lenti – hanno sottolineato gli specialisti – ...