Chiara seduce Marco | Anna sarà gelosissima!

(Di giovedì 15 marzo 2018) Scongiurata l'ipotesi di dover dire addio al prete, scopriamo le anticipazioni di Don Matteo 11 sulla decima puntata del 22 marzo 2018: la trama della nuova stagione proseguirà con colpi di scena da non perdere, inoltre scopriremo anche come proseguirà la storia d'amore tra. Eh sì, il Capitano e il PM alla fine dovranno arrendersi ai sentimenti che sono nati dentro di loro e che li hanno avvicinati sempre di più. Giovedì 22 marzo 2018 vedremo gli episodi Dimmi chi sei e Solo andata, di cui vi daremo subito le anticipazioni. Il caso su cui si dovrà indagare nel primo episodio riguarderà uno stimato chef che verrà trovato senza vita; le indagini saranno sin da subito molto complicate e arrivare al colpevolepiù difficile del previsto. Intanto,saranno sempre più in sintonia e anche Cecchini si accorgerà che tra loro c'è qualcosa di più di un'amicizia, per ...