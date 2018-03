Chi è Stefano Cigarini AD di Cinecittà World a Boss in Incognito terza puntata

Stefano Cigarini - Cinecittà World/ Chi è il boss in incognito? Un'occasione per riscattarsi (terza puntata) : Stefano Cigarin di Cinecittà World è il boss in incognito della terza puntata dello show condotto su RaiDue da Gabriele Corsi. Ecco chi è e le dichiarazioni che fecero discutere(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 21:10:00 GMT)

“Mi manca” : Isola dei Famosi - Stefano De Martino non si nasconde più. Inevitabile - dopo 2 mesi di reality - lasciarsi andare : il messaggio dell’inviato è forte e Chiaro : All’Isola dei Famosi l’attenzione resta alta sul canna-gate e sulle alleanze e strategie dei pochi naufraghi rimasti in gioco, ma anche Stefano De Martino, uno dei re del gossip nostrano, è un ‘sorvegliato speciale’. Nel ruolo di inviato in Honduras, è il parere generale, non se la cava male, nonostante il suo predecessore, Stefano Bettarini, abbia qualcosa da ridire in proposito. È spiritoso il ballerino lanciato ...

DiChiarazione di Stefano Boeri sul Centro Polivalente e di Protezione Civile di Norcia : A proposito dell’avviso di Garanzia recapitato ieri a Stefano Boeri in merito all’inchiesta sulle presunte irregolarità nella costruzione e gestione del Centro Polivalente e di Protezione Civile di Norcia, Stefano Boeri ha dichiarato: “Facendo seguito all’Ordinanza del Comune di Norcia del 347 del 04/03/2017, alle Ordinanze della Protezione Civile e grazie ai fondi raccolti dal Corriere della Sera e dal TGLa7 tra i cittadini italiani, abbiamo ...

L’arChitetto Stefano Boeri è indagato per il centro polivalente di Norcia - costruito dopo il terremoto del 2016 : L’architetto Stefano Boeri risulta indagato in quanto direttore dei lavori nel caso che ha portato al sequestro preventivo del centro polivalente di Norcia, progettato da Boeri in seguito al terremoto del 30 ottobre 2016. Oltre a Boeri è indagato anche The post L’architetto Stefano Boeri è indagato per il centro polivalente di Norcia, costruito dopo il terremoto del 2016 appeared first on Il Post.

“Ma stai zitto!”. Stefano De Martino - ride bene Chi ride ultimo. Il pubblico contro l’inviato dell’Isola dei Famosi. Che - tutto divertito - si lascia sfuggire parole ‘pesanti’ in diretta. E il web questa proprio non gliela perdona : Isola dei Famosi, puntata numero 8. Che verrà ricordata a lungo per la furia di Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, ma anche per l’incontro a dir poco emozionante tra Alessia Mancini e Flavio Montrucchio. Alla fine è Nadia Rinaldi, reclusa all’Isola che non c’è per una settimana insieme a Elena Morali, a dover lasciare l’Honduras, mentre in nomination, vista la moria di naufraghe, sono finiti gli uomini: Simone Barbato, Jonathan ...

Atletica - Eleonora Giorgi torna e vince il Memorial Albisetti. Stefano Chiesa ottimo quarto : Eleonora Giorgi ha vinto il Memorial Mario Albisetti, grande classica internazionale della marcia giunta alla 15^ edizione. La 28enne lombarda si è imposta nella 20km con il tempo di 1h30:31: il crono non è dei migliori anche a causa della fitta pioggia che ha colpito la città di Lugano (Svizzera). La primatista italiana era al rientro agonistico a sette mesi di Mondiali conclusi in 14esima posizione. La Giorgi ha preso il largo negli ultimi ...

STEFANO DE MARTINO TRA ELODIE ED EMMA/ Silvia Toffanin lo gela "sai Chi ho appena salutato?" : STEFANO De MARTINO tra ELODIE ed EMMA: il ballerino posa con la Di Patrizi per un marchio d'abbigliamento e parla della Marrone ai microfoni di Verissimo.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 23:00:00 GMT)

Silvia Toffanin stuzzica Stefano De Martino su Emma : la diChiarazione : Verissimo, Silvia Toffanin mette in imbarazzo Stefano De Martino su Emma Marrone Momenti di imbarazzo a Verissimo per Stefano De Martino. Intervenuto in collegamento dall’Honduras, l’inviato dell’Isola dei Famosi è stato stuzzicato da Silvia Toffanin sull’argomento Emma Marrone. Prima di collegarsi con il ballerino, la Toffanin ha infatti intervistato la cantante di Amici. E così […] L'articolo Silvia Toffanin ...

Adelaide De Martino/ Chi è la sorella di Stefano presente in studio all'Isola dei Famosi 2018 : Adelaide De Martino, presente in studio all'Isola dei Famosi 2018, per sostenere l'avventura del fratello Stefano in Honduras. L'abbraccio caloroso di Alessia Marcuzzi(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:21:00 GMT)

