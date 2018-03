“Che motivo avevamo di creare crisi a vigilia Mondiali?”

calcioweb.eu

: @Luky_ACM99 @luigidimaio @matteosalvinimi Ovviamente non c'è una sola ragione al mondo perché ciò avvenga: si tratt… - borghi_claudio : @Luky_ACM99 @luigidimaio @matteosalvinimi Ovviamente non c'è una sola ragione al mondo perché ciò avvenga: si tratt… - AndreaBricchi77 : Non c'è verso di stare zitti un minuto. Che poi l'applauso perché? Se si chiama minuto di SILENZIO ci sarà un motiv… - Capezzone : Politica e media italiani hanno già “archiviato” il caso dell’ex spia russa assassinata a Londra. Il fatto che ci s… -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Per la Russia non avrebbe avuto sensounainternazionale alladelle elezioni presidenziali e dei Campionati Mondiali di calcio. E’ uno degli argomenti usati dal ministro degli Esteri Sergei Lavrov, per respingere le accuse di coinvolgimento di Mosca nella vicenda Skripal. “In linea di principio, in nessun caso si può affermare che la Federazione russa sia coinvolta -ha affermato Lavrov in una nota pubblicata sul sito del ministero degli Esteri russo- Ma anche se ipoteticamente si accettasse la logica contorta dei nostri colleghi occidentali, chi può seriamente pensare che la Federazione russa crei per se stessa un problema simile alladell’elezione presidenziale e dei Mondiali di calcio? Non c’è”, ha argomentato il capo della diplomazia russa. (AdnKronos) L'articolodi...