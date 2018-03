Che la tua parola sia impeccabile

Walk-Man - il robot Che sostituirà l’uomo nelle situazioni d’emergenza : Walk-Man, il robot che sostituirà l’uomo nelle situazioni d’emergenza Walk-Man, il robot che sostituirà l’uomo nelle situazioni d’emergenza Continua a leggere L'articolo Walk-Man, il robot che sostituirà l’uomo nelle situazioni d’emergenza proviene da NewsGo.

SUICIDA PER COLPA DEI BULLI/ MiChele - il vero "diverso" è chi ha tradito la tua voglia di vivere : Qualche lieve problema fisico che però aveva superato quasi del tutto, non hanno evitato che un ragazzo di 17 anni fosse vittima di uno spietato BULLIsmo. Si è ucciso.

Napoli - Sarri : "Perso così poChe volte Che non siamo abituati a dover reagire" : "Abbiamo perso così poche volte che non siamo abituati a dover reagire". Maurizio Sarri ha commentato con il sorriso dopo Inter-Napoli il dato che gli è stato sottoposto di una squadra, quella azzurra,...

“Tu e tua figlia…”. Isola dei Famosi - è successo in diretta sotto gli occhi di tutti. Alessia Marcuzzi ha aggredito Eva Henger ma il pubblico non ha potuto fare a meno di notare quel “dettaglio” Che ha fatto scalpore. Vi siete accorti? : Lunedì 12 marzo 2018 è andata in onda l’ottava puntata de L’Isola dei Famosi che ha visto l’eliminazione di Nadia Rinaldi, da poco tornata in Honduras per scelta del pubblico che, però, ha deciso di rimandarla a casa. Ma l’eliminazione della Rinaldi non è stato certo il pezzo forte della serata. No, è successo di più. Credevate che potesse esistere puntata dell’Isola senza un riferimento al canna-gate? Ovvio, vi sbagliavate. Comunque, facciamo ...

«Ecco perché le donne italiane non devono effettuare il test Brca fai-da-te» : Un test da fare a casa: basta un po’ di saliva e, senza bisogno di prelievi di sangue, si possono individuare tre mutazioni dei geni Brca 1 e Brca 2 che predispongono le donne al cancro al seno. Il kit è prodotto dalla compagnia californiana 23andMe – che ha ricevuto l’autorizzazione dalla Fda (Food and Drugs Administration) – e viene spedito a casa pagando 100 dollari. Una volta raccolto il campione di saliva, lo si spedisce ai laboratori ...

La figlia di Anna MarChesini denuncia il padre e Barbara d'Urso/ Gip : "nessun reato ma poChezza intellettuale" : La figlia di Anna Marchesini, Virginia Valente denuncia il padre Paki e Barbara d'Urso ma il gip ha respinto il caso per assenza del reato: "Solo pochezza intellettuale".

“Tu non sei mia madre!”. C’è posta per te. Rabbia e dolore in studio. Bugie - liti e accuse durissime in famiglia davanti a Maria. Una situazione Che nessun genitore vorrebbe mai vivere : Dopo Belen, che insieme al fidanzato Andrea Iannone, cha tenuto banco ad inizio puntata, C’è posta per te è tornata alle storie che l’hanno resa famosa. Tra le storie più toccanti della serata c’è stata quella di mamma Giovanna che da due anni non parla con il figlio Nunzio e la nuora Giusy. Una rapporto freddo, anzi, glaciale. L’ultima volta in cui si erano parlati eranovolate parole pesanti: “Tu non sei mia madre – ...

Virginia MarChesini contro il padre e Barba D'Urso : ' il gip archivia. 'Solo poChezza intellettuale' : 'Nessun reato, solo pochezza intellettuale'. Un giudice a Roma mette la parola fine , col rischio di aprire però un nuovo fronte di polemiche, alla querelle tra la figlia di Anna Marchesini e il suo ...

Ci sono cellule Che mangiano - rigurgitano e rimangiano i tatuaggi : Un gruppo di ricercatori ha scoperto – per caso – che i macrofagi sono centrali nel rendere permanenti i tatuaggi The post Ci sono cellule che mangiano, rigurgitano e rimangiano i tatuaggi appeared first on Il Post.

“Disumani… cosa mi hanno fatto.” Prosegue il dramma di Lorenzo Crespi. In questi giorni l’ex attore ha denunciato la sua situazione : malato e indigente - non ha dove vivere. Ma adesso tutto è precipitato e quello Che sta passando lo sta distruggendo : Il dramma di Lorenzo Crespi Prosegue senza sosta. Solo qualche giorno fa sul suo profilo Instagram l’ex attore aveva denunciato la sua difficile situazione, dovuta a problemi di salute. Una malattia ai polmoni gli ha impedito in questi anni di lavorare, dal 2014, e adesso si trova in condizioni di indigenza. “Non sono riusciti a organizzare il ricovero per oggi. Dicono domani mattina perché ci devo stare almeno tre giorni e mi devono ...

Beatrice Valli di Uomini e Donne pentita dei tatuaggi : ecco quelli Che vorrebbe rimuovere : Uomini e Donne, Beatrice Valli si è pentita dei tatuaggi fatti: ecco quelli che vorrebbe togliere Da quando è uscita da Uomini e Donne insieme a Marco Fantini Beatrice Valli ha raggiunto un grosso seguito sui social. Quotidianamente, come anche il suo compagno, l’ex corteggiatrice condivide foto e video della sua vita privata, mettendo a […] L'articolo Beatrice Valli di Uomini e Donne pentita dei tatuaggi: ecco quelli che vorrebbe ...

Pelonzi : situazione buChe drammatica. Solidarietà a Vigile travolto : Roma – Pelonzi: Solidarietà a Vigile investito mentre transennava buche a Roma Roma – Di seguito la nota di Antongiulio Pelonzi, consigliere del gruppo Pd... L'articolo Pelonzi: situazione buche drammatica. Solidarietà a Vigile travolto proviene da Roma Daily News.

Le Monde dice Che una terza donna ha denunciato per stupro l’intellettuale svizzero Tariq Ramadan : Le Monde dice che una terza donna ha denunciato per stupro l’intellettuale svizzero Tariq Ramadan, citando fonti vicine al caso. Si dice che la denuncia è stata presentata a Parigi mercoledì 7 marzo da una donna musulmana francese che ha The post Le Monde dice che una terza donna ha denunciato per stupro l’intellettuale svizzero Tariq Ramadan appeared first on Il Post.

TELECOM ITALIA/ Elliott e lo schiaffo a Bollorè Che fa pensare a Berlusconi e Patuano : Il fondo Elliott, non certo nemico di Silvio Berlusconi, sembra poter assestare un brutto colpo contro Vivendi nella gestione di TELECOM ITALIA.