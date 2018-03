Che cos' è la dieta macrobiotica?

Barbara Palombelli difende la Isoardi dalle critiChe : “Ne so qualcosa…” : Elisa Isoardi difesa da Barbara Palombelli: il post sui social Poche ore fa è uscito nelle edicole il nuovo numero del settimanale Oggi. E a far molto discutere il popolo del web è stata l’intervista che Elisa Isoardi ha rilasciato al magazine diretto da Umberto Brindani. Cosa ha detto? In questa occasione, la popolare conduttrice di Rai Uno, parlando del suo compagno, ha asserito senza tanti mezzi termini: “Una donna, per quanto in ...

L’autoritratto di MiChelangelo nascosto in uno dei suoi quadri famosi : Un’immagine dell’imperituro scultore, pittore e artista italiano Michelangelo Buonarroti potrebbe nascondersi dentro un suo quadro, da lui dipinto nel 1525 e attualmente conservato al British Museum, in cui l’artista ritrae una sua cara amica, Vittoria Colonna, poetessa e nobildonna italiana, sua contemporanea. Questa auto-caricatura sembrerebbe celarsi fra le pieghe dell’abito della donna e il suo addome: in questo ...

25 cose belle e brutte Che mi ha insegnato Stephen Hawking : Ci sono persone che stimiamo al punto da crederle immortali, eppure l’astrofisico più famoso di tutti i tempi è partito per chissà quale universo, oltre ogni tempo.Continua a leggere

Giornate Fai di Primavera - nelle MarChe porte aperte per 75 tesori nascosti : Sono sicuro che da un'economia culturale possa ripartire anche l'economia sociale e lo sviluppo dei territori colpiti'. Saranno 3.600 nelle Marche gli 'apprendisti ciceroni' , giovani studenti che ...

5 cose Che non sapete su Lupin III (prima della nuova stagione) : In questi giorni è stato diffuso il teaser della nuova serie animata di Lupin III. Si tratta del sesto ciclo animato per il ladro gentiluomo più famoso al mondo, anche se viene nominata Part 5 (al conteggio ufficiale, infatti, sfugge la quarta stagione, La donna chiamata Fujiko). Come si vede nel video di anticipazione, questi nuovi episodi saranno ambientati ai giorni nostri e vedranno tutti i personaggi storici (il pistolero Jigen, il samurai ...

Obsolescenza programmata : di cosa si tratta e perchè conviene alle grandi aziende (ma non ai consumatori) : La definizione di Obsolescenza programmata, nei mesi scorsi ha avuto un particolare risalto mediatico a livello internazionale per il caso che ha coinvolto il gigante tecnologico Apple negli USA, e si può definire come una strategia adottata anche dai produttori di dispositivi elettronici per decidere al momento della progettazione la durata del ciclo di vita di un prodotto. Il colosso di Cupertino è stato costretto a scusarsi dopo la scoperta ...

“Ilary… non ti si può guardare”. Buccia di banana per lady Totti. Un look Che ha fatto rabbrividire e Che ha creato non pochi scompensi. La Blasi si è fatta vedere proprio così e il web non l’ha perdonata : “Una delusione pazzesca” : C’è una domanda che serpeggia nei corridoi del gossip. Una domanda, un annoso dubbio che tutti hanno ma che in pochi hanno il coraggio di esprimere: ma Ilary Blasi come sceglie i vestiti? lady Totti è una bellissima donna, vanta un fisico perfetto e potrebbe veramente indossare ciò che vuole, le sta tutto bene. Ma forse no. Effettivamente ci sono degli abiti che nessuno dovrebbe indossare, capi d’abbigliamento che nessuno ...

Ora il PD è in crisi anChe di fondi : la batosta elettorale “costa” 19 milioni di euro : La disfatta elettorale dello scorso 4 marzo ha dimezzato la pattuglia parlamentare del Pd e provocherà, dunque, anche un ammanco alle casse del partito, che dall'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti vengono rimpinguate solo grazie ai versamenti mensili degli eletti e dal 2 per mille volontario dei contribuenti. L'ammanco sarà pari a 19 milioni di euro rispetto alla scorsa legislatura e probabilmente il Pd dovrà rinunciare alla ...

MIlena Gabanelli e la "truffa dei telefonini" : "Cosa di più ripararli Che comprarli nuovi - cosa c'è dietro" : La grande "truffa dei telefonini". MIlena Gabanelli, sul Corriere della Sera, mette alla berlina le "grandi aziende" hi-tech che, parole della fondatrice di Report, "possono fare letteralmente quello che vogliono, e noi subire, perché tanto le leggi arrivano sempre dopo". Il concetto è semplice: fan