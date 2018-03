Champions | tutto sul sorteggio | l' analisi delle 6 avversarie delle italiane e dove

Pronostici Champions League / Scommesse e quote - ritorno ottavi : tutto su Barcellona Chelsea : Pronostici Champions League: quote e Scommesse per le partite di ritorno degli ottavi di finale. In campo questa sera Roma-Shakhtar e Manchester united-Siviglia.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 11:17:00 GMT)

Tabellone Champions League - il derby tutto italiano ed il sorteggio da sogno - le possibili avversarie di Juve e Roma : Tabellone Champions League, grande impresa per l’Italia che ai quarti di finale potrà contare su due squadre italiane, la Juventus e la Roma, non succedeva da ben 11 anni, adesso le due squadre possono arrivare fino in fondo alla competizione, la squadra di Massimiliano Allegri ha più chance mentre quella di Di Francesco può rappresentare la mina vagante. Ed ai quarti il sorteggio può regalare proprio lo scontro tra Juventus e Roma, un ...

Chelsea - Conte si gioca tutto : la qualificazione in Champions per salvare la stagione : Il Chelsea spera nell’impresa e riuscire a staccare il pass nella gara di Champions League contro il Barcellona. “Se vuoi avere qualche possibilita’ contro il Barcellona, una delle migliori squadre al mondo, devi giocare la partita perfetta – le parole di Conte alla vigilia della sfida di Champions League -. All’andata ci eravamo quasi riusciti. Vogliamo giocare il nostro calcio, e segnare almeno un gol. Ma dovremo ...

Risultati Champions League/ Diretta gol live score : squadre in campo - tutto pronto! (ritorno ottavi) : Risultati Champions League: Diretta gol live score delle partite di ritorno per gli ottavi di finale. Roma Shakhtar Donetsk e Manchester United Siviglia si giocano martedì 13 marzo(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:19:00 GMT)

Roma si qualifica ai quarti se... / Champions League : tutto pronto all'Olimpico! Risultati con lo Shakhtar : La Roma vuole qualificarsi ai quarti di finale della Champions League: nella partita di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk i giallorossi hanno bisogno di vincere ma può bastare un 1-0(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 20:04:00 GMT)

Champions League : Tottenham-Juve - tutto in 90 minuti Video : La Juventus [Video]a Wembley contro il Tottenham si gioca una gran fetta della propria stagione. I bianconeri sono costretti a vincere visto il risultato della partita d'andata terminata 2-2. Un risultato che fa rabbia per come è maturato. I bianconeri avanti con la doppietta di Gonzalo Higuain, vicino ad una possibile tripletta si sono fatti rimontare di due goal dagli uomini di Pochettino. Prima Harry Kane poi Eriksen e tanta delusione per una ...

Il Tottenham è la svolta Champions - Higuain : “Triplete? Puntiamo a vincere tutto” : Il Tottenham è la svolta Champions, Higuain: “Triplete? Puntiamo a vincere tutto” L’argentino, protagonista nella vittoria di Wembley, non si nasconde: “La vittoria con gli Spurs molto importante. Questa è la Juve” Continua a leggere L'articolo Il Tottenham è la svolta Champions, Higuain: “Triplete? Puntiamo a vincere tutto” proviene da NewsGo.

Juventus si qualifica ai quarti se.../ Champions League : adesso è tutto ribaltato! Risultati col Tottenham : Juventus si qualifica ai quarti se... i Risultati che servono alla squadra bianconera per sovvertire il 2-2 dell'Allianz Stadium maturato all'andata, e superare il turno in Champions League(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 22:02:00 GMT)

Champions League - la Juventus si gioca tutto con il Tottenham : 90 minuti che separano la Juventus e tutti i suoi tifosi dal proseguimento di un sogno oppure da una terribile delusione che nessuno si sarebbe aspettato così presto. Dopo la partita di andata degli ottavi di finale, giocata a Torino e finita 2 a 2 va in onda la resa dei conti, in diretta dal leggendario stadio di Wembley a Londra, mercoledì 7 marzo a partire dalle 20.45 su Canale 5. Del resto la Champions League è così: la competizione ...

Champions - tutto facile per il Liverpool : col Porto basta lo 0-0 : I Reds volano ai quarti grazie al 5-0 rifilato ai lusitani in trasferta all'andata. Palo di Manè nel primo tempo

Scudetto e Champions - alla ricerca della svolta. Prime sei contro - una giornata che può cambiare tutto : I giocatori della Juve festeggiano la qualificazione alla finale di coppa Italia Condividi E' chiaro, comunque, che oggi si ricomincia da lì, dal Napoli che ha impressionato il mondo col suo tiki ...

Champions League - Basilea-Manchester City 0-4 : tutto facile per Guardiola : Basilea-Manchester City 0-4: cronaca, statistiche, tabellino Tags: Guardiola , Manchester City , Basilea Tutte le notizie di Champions League