Champions | ' Morata no tiene huevos' E lui risponde così al pubblico del Camp Nou

sport.sky

: #Champions, #Conte dopo #BarcelonaChelsea: 'Risultato ingiusto, quanta sfortuna. E #Morata deve crescere'… - Gazzetta_it : #Champions, #Conte dopo #BarcelonaChelsea: 'Risultato ingiusto, quanta sfortuna. E #Morata deve crescere'… - _Introducing_me : RT @_Siegbrau_: Dopo Pogba e Alves, anche Morata. Mi sembra ovvio che si debba iniziare a dare i nostri giocatori alle squadre in Champions… - paologucc : Forse stava rosicando troppo mentre il 22enne Morata ci portava in finale di Champions giocando e segnando da titolare dagli ottavi in poi -

(Di giovedì 15 marzo 2018) Non un periodo felice, sulo, per Alvaro. L'ex Juve e Real è finito un po' ai margini del Chelsea, dopo essere stato pagato circa 80 milioni di euro in estate. E ieri, nel ritorno degli ...