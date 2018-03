Champions | Conte | Il nostro ko? Messi e la sfortuna Restare o non restare al

Champions stregata per Conte : "Ma il Chelsea è stato sfortunato" : Le due facce di Antonio Conte al Camp Nou. Quella sorridente, nell'abbraccio-omaggio a Lionel Messi. E quella truce, rivolta all'arbitro Skomina a fine gara per il rigore non concesso a Marcos Alonso. ...

Messi stende il Chelsea di Conte : 3-0 e Barcellona ai quarti di Champions : Il Barcellona di Ernesto Valverde non sbaglia: manda ko per 3-0 il Chelsea di Antonio Conte e strappa il pass per i quarti di finale di Champions League. Dopo l'1-1 nella gara d'andata gli inglesi non ...

LIVE Barcellona-Chelsea - Champions League in DIRETTA : 0-0. Antonio Conte cerca il colpaccio al Camp Nou : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Barcellona-Chelsea, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2017-2018. Al Camp Nou, una grande classifica del calcio europeo tra due compagini composte da Campioni che si Contenderanno un posto per i quarti di finale. Gli spagnoli partono da una condizione di vantaggio, avendo pareggiato all’andata (1-1), grazie al solito Leo Messi che ha interrotto anche il digiuno di ...

Champions League : Conte sogna il colpo contro il Barcellona : Champions League: Conte sogna il colpo contro il Barcellona Allegri, Di Francesco, Montella. Antonio Conte vuole essere il quarto per completare un poker di allenatori italiani nei quarti di finale della Champions Continua a leggere L'articolo Champions League: Conte sogna il colpo contro il Barcellona proviene da NewsGo.

Champions League : Conte sogna il colpo con il Barcellona : Il Chelsea al Camp Nou: si parte dall'1-1 dell'andata a Londra. Bayern in Turchia , alle 18, all'andata 5-0,

Chelsea - Conte si gioca tutto : la qualificazione in Champions per salvare la stagione : Il Chelsea spera nell’impresa e riuscire a staccare il pass nella gara di Champions League contro il Barcellona. “Se vuoi avere qualche possibilita’ contro il Barcellona, una delle migliori squadre al mondo, devi giocare la partita perfetta – le parole di Conte alla vigilia della sfida di Champions League -. All’andata ci eravamo quasi riusciti. Vogliamo giocare il nostro calcio, e segnare almeno un gol. Ma dovremo ...

Champions - Conte : "Serve la partita perfetta - Iniesta genio come Pirlo. E Morata..." : Il tecnico del Chelsea punge l'attaccante ex Juve. Valverde teme i Blues: "Possono fare male in qualsiasi momento"

Milan - Bonucci/ "Gattuso come Conte. Crediamo nella Champions - ma piedi per terra" : Leo Bonucci, Milan da Champions: "Possiamo arrivare tra le prima quattro". Dopo la conquista dell'accesso alla finale di Coppa Italia, il difensore rossonero non si pone limiti(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 00:36:00 GMT)

Chelsea - Conte deluso : 'Sarà dura arrivare in Champions. Su Mourinho...' : Antonio Conte ha parlato a Sky Sport al termine della sfida persa contro il Manchester United : 'C'è grande delusione. Quando non riesci a vincere queste partite devi guardarti dentro e chiederti perché. Facciamo fatica. Oggi era ...