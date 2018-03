Ceste - la figlia di Elena tormentata dall’amica del padre : “Ti aspetto fuori la scuola” : La cinquantaseienne diventata intima di Michele Buoninconti dopo il suo arresto per l'omicidio della moglie Elena Ceste, è stata denunciata dalla figlia della donna per stalking. L'avrebbe perseguitata per convincerla a incontrare il padre. Secondo i legali dei Ceste, la donna sarebbe stata "indotta dal Buoninconti". A maggio è attesa la pronuncia della Cassazione per la condanna a 30 anni.Continua a leggere