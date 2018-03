C' era una volta lo Special One

vanità - opulenza e vera nobiltà. L'unico antidoto? Avere una moglie" : Come ama ripetere a voce per calcare sull'accento corretto, il professor Philippe Daverio è nato a Mulhouse, classe 1949, quarto di sei figli, con un papà italiano di nome Napoleone, mamma alsaziana, ...

Farmaci innovativi : solo l’8% degli italiani considera l’accesso rapido una priorità : Gli italiani riconoscono poco il valore di un accesso tempestivo ai Farmaci innovativi, ma l’opinione cambia radicalmente se si chiede di valutare l’importanza dei Farmaci anti-cancro: il 29% ritiene infatti la ricerca scientifica come priorità sulla quale si dovrebbero concentrare gli sforzi del Servizio sanitario nazionale, ma appena l’8% considera prioritario garantire l’accesso ai Farmaci innovativi in tempi rapidi, mentre il 97% ...

15 marzo 1855 A Rimini scoppia il colera e provoca una strage : Rosa scriveva a metà '700 , ma un secolo dopo la scienza medica non aveva fatto alcun passo avanti. Salvo che qualcuno, a Londra , aveva osservato che potevano esservi relazioni fra le acque ...

Da cartone animato a live action - Winx Club diventerà presto una serie tv targata Netflix : Le fatine di Winx Club diventeranno presto una serie tv in live action targata Netflix: è questa l'ultima novità del colosso americano dello streaming online, che ha annunciato nella giornata di mercoledì 14 marzo la trasposizione con attori del popolare cartone animato. Creato da Iginio Straffi nel 2004, Winx Club è un cartone animato tutto italiano, prodotto dal gruppo Rainbow di cui Straffi è fondatore e CEO: dall'Italia agli Stati Uniti, ...

Bufera Lazio-Torino - i tifosi portano Giacomelli in tribunale : Lazio-Torino non finisce mai. I biancocelesti sono furiosi con il Var, in particolar modo tantissimi episodi che hanno penalizzato la squadra di Inzaghi in campionato e tolto tanti punti decisivi per la corsa alla Champions League. Nel dettaglio undici tifosi della Lazio hanno presentato una citazione davanti al giudice di pace in relazione all’espulsione di Immobile contro il club granata, la citazione riguarda il direttore di gara Piero ...

Metti una sera a teatro con il Prototherium : OCCASIONE UNICA, quella proposta sabato sera, sia per gustarsi in modo inedito il museo, sia per scoprire uno degli spettacoli storici del teatro scientifico-teatro laboratorio, quanto per rivedere ...

Il pessimismo di Prodi e il tentativo di Calenda. Racconto di una serata nel salotto Laterza : "Con Prodi mai parlato del Pd, ci sentiamo spesso, ma per questioni industriali. Ci siamo detti di vederci presto". Così Carlo Calenda all'HuffPost a margine dell'incontro col Prof (e molti altri tra cui Giuliano Amato, Giancarlo Caselli, Luciano Canfora, Patrizia Grieco, Monica Maggioni, Giovanna Melandri) organizzato dalla Laterza per dibattere di "Utopia sostenibile" , ultimo libro dell'ex presidente Istat ed ex ministro Enrico ...

Premier League - una miniera d'oro : Se si può comunque discutere sul fatto che la Premier League sia il campionato migliore al mondo, appare indiscutibile che lo sia il sistema di gestione : anche se non mancano ovviamente giocatori ...

Chi è Alessandro Politi - la nuova Iena/ Una carriera tra giornalismo - format web e passione per il lifestyle : Alessandro Politi si appresta a fare il suo esordio come inviato de Le Iene con un reportage sull'abuso di anabolizzanti: ecco chi è il giornalista che si definisce anche "style influencer"(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 19:14:00 GMT)

“Una distrazione fatale”. Il terribile volo e lo schianto : una morte assurda a soli 20 anni. I parenti - disperati : “Non fate come lui”. I retroscena di un dramma al quale non si può davvero credere : Sulla bontà di certi videogiochi, capaci di occupare positivamente un po’ di spazio durante le giornate e stimolare ragionamento e riflessi, si sono pronunciati molti esperti nel corso degli ultimi anni. Quello che però hanno tutti sottolineato è che sarebbe sempre un bene non abusarne, come d’altronde per tutte le cose. Soprattutto, fenomeno del quale si è discusso parecchio nel corso degli ultimi anni, delle app per ...

Dragon Ball FighterZ : un pro player sconfigge l'intera squadra avversaria con una sola combo : A neanche due mesi dall'uscita di Dragon Ball FighterZ su PC, Xbox One e PS4, alcuni giocatori sono riusciti a distinguersi come i più forti al mondo e uno di questi, SonicFox, ha recentemente dimostrato su Twitter le proprie abilità con il picchiaduro sviluppato da Arc System Works.Come riporta Eurogamer.net, SonicFox è riuscito a sconfiggere un'intera squadra avversaria composta da tre combattenti con una sola, unica combo di 167 colpi. Il ...

Donna si masturba sul treno - un uomo si avvicina e succede l’incredibile. Mentre era in viaggio vede una signora molto ‘indaffarata’ così decide di ‘fare qualcosa’. Prende una bottiglietta e quello che fa è assurdo : “Cose dell’altro mondo…” : Al mondo ci sono 7,5 miliardi di esseri umani, è pertanto normale che accada di tutto. Fatti assurdi che ogni giorno si consumano e dei quali, in alcune occasioni, non vorremmo sapere assolutamente nulla. Shane Brennan è un uomo australiano proveniente dalla cittadina Wollongong, a sud di Sydney e mentre si trovava sul treno ha dato vita insieme a una sua degna compare a un siparietto allucinante. Il soggetto in questione, mentre si ...

In Italia oltre 3 milioni di neet - di cui oltre la metà nel Sud - lo studio Censis-Confcooperative : rischiamo di perdere una generazione. : Sono oltre 3 milioni i neet , giovani tra i 18 ed i 34 anni che non lavorano e non studiano, che in Italia hanno rinunciato a ogni tipo di prospettiva per il futuro a causa della mancanza di lavoro. È ...

Fede - speranza e unità : Chiara Lubich - una vita di comunione : Diverse le iniziative con cui le comunità del Movimento dei Focolari sparse nel mondo celebrano questa ricorrenza, da Seoul , Corea del Sud, a Goma , Rep. Democratica del Congo, , da Chicago , Usa, , ...