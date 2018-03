Centro Boeri | il ' pasticcio' della delibera di Giunta - Sequestro ' per non aggravare la

Norcia - sequestrato il Centro polivalente di Boeri. L’amarezza del sindaco e dei cittadini : “La sofferenza non è scritta nelle norme” : Non rabbia, ma soprattutto amarezza e delusione. È quella che si respira a Norcia , nel totale silenzio, dopo il sequestro preventivo del centro polivalente ‘ Norcia 4.0’ – realizzato dall’architetto Stefano Boeri e inaugurato nel giugno 2017 per restituire alla cittadinanza un centro di aggregazione dopo il sisma – nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Procura di Spoleto. “Sono rispettoso delle istituzioni e del lavoro ...

L'architetto Stefano Boeri è indagato per il Centro polivalente di Norcia - costruito dopo il terremoto del 2016 : L'architetto Stefano Boeri risulta indagato in quanto direttore dei lavori nel caso che ha portato al sequestro preventivo del centro polivalente di Norcia, progettato da Boeri in seguito al terremoto del 30 ottobre 2016. Oltre a Boeri è indagato anche