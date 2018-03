Caso Skripal : Gb - Usa - Francia e Germania accusano Mosca Così vivono le spie|Immagini : Messaggio congiunto di Donald Trump, Emmanual Macron, Angela Merkel e Theresa May per l’attacco chimico di Salisbury contro l’ex spia russa Skripal

Limonov all'ANSA - Caso Skripal montatura contro la Russia : "Il caso Skripal è una messa in scena. La Russia non avrebbe avuto nessun tornaconto ad ammazzarlo, anzi: se fosse stato davvero pericoloso, non lo avrebbero liberato per poi tentare di ammazzarlo. ...

Limonov difende Putin : "Il Caso Skripal è una montatura contro la Russia" : "Il caso Skripal è una messa in scena. La Russia non avrebbe avuto nessun tornaconto ad ammazzarlo, anzi: se fosse stato davvero pericoloso, non lo avrebbero liberato per poi tentare di ammazzarlo. Col nervino si muore in pochi minuti mentre lui invece è ancora vivo". Così lo scrittore e attivista politico Eduard Limonov in un'intervista all'ANSA. "Theresa May in tutto questo segue Trump, porta il linguaggio della strada ...

Caso Skripal : Usa - Francia - Germania e Regno Unito contro la Russia : ... in quanto costituisce una «violazione delle norme e accordi internazionali» che è «inaccettabile e non ha posto nel mondo civilizzato», ha dichiarato Stoltenberg.

Caso Skripal - la Russia risponde a May : “Espelleremo i diplomatici britannici in Russia” : Misure contro il Regno Unito, inclusa l’espulsione dei diplomatici britannici, arriveranno «molto presto, lo prometto». È quanto ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergey Lavrov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ria. Il Cremlino ha denunciato la posizione «assolutamente irresponsabile» di Londra dopo l’annuncio da parte di Gran Bret...

Caso Skripal - Macron condivide la linea di May : Nuovo colloquio telefonico questa mattina tra Theresa May e Emmanuel Macron, per fare il punto sul Caso Skripal. La premier britannica, si legge in una nota diffusa dall’Eliseo, ha informato il presidente francese «dei progressi dell’inchiesta e dettagliato le misure annunciate ieri», con l’espulsione di 23 diplomatici russi, mentre Macron ha condi...

Caso Skripal - Matteo Salvini non crede nella colpevolezza della Russia - : "E' inconcepibile che il pericolo per il mondo intero sia la Russia e non il terrorismo islamico. Dal punto di vista politico, culturale, geografico e storico, la Russia è molto più vicina all'Europa ...

Caso Skripal - la May espelle 23 diplomatici russi. L'ambasciata : 'Inaccettabile'. Niente Reali al Mondiale : 'Tutta la responsabilità per il deterioramento delle relazioni tra Russia e Regno Unito ricade sull'attuale leadership politica britannica', conclude il comunicato. COMMISSIONE UE SCIOCCATA 'L'uso' ...

Caso Skripal - la May espelle 23 diplomatici russi. L'ambasciata : "Inaccettabile". Niente Reali al Mondiale : Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu terrà questo pomeriggio alle 15 locali - le 20 in Italia - una riunione sull'attentato che si è svolto a Salisbury, in Inghilterra, il 4...