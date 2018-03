Casa Surace | la dolce sfida tra Nord e Sud

Casa Surace ha fatto spot : Ciak, si gira ai Camaldoli, Casa Surace è protagonista del nuovo spot della Fiesta. Al centro ci sono sempre loro, Ricky e Pasqui, i due studenti fuori sede, agli antipodi per usanze, abitudini, ...

Sul set con Casa Surace : 'La pubblicità? Fatela fare a noi terroni' : Ciak, si gira ai Camaldoli, ma che ci fanno le star di YouTube con una Fiesta in mano?. Già, perché al centro ci sono sempre loro, Ricky e Pasqui, i due studenti fuori sede, agli antipodi per usanze, ...

A tre giorni d alle elezioni , anche Casa Surace , il collettivo di attori e video maker famosissimo sul web, pubblica un video dedicato all'appuntamento del 4 marzo. A a modo suo parla dello "scambio di voti", che nella Casa dei fuorisede in partenza per andare a votare, diventa uno "scambio di vuoti"

Al via dalle 16 di martedì 6 febbraio da Sanremo, le dirette Facebook del collettivo comico Casa Surace. Il gruppo accoglierà nella Digital Room al Forte Santa Tecla i cantanti che si esibiranno sul palco dell'Ariston di Sanremo