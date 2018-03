Carabinieri salvano un cane e finiscono nei guai

blogo

(Di giovedì 15 marzo 2018) Sanremo - Duerischiano una sanzione disciplinare dopo aver salvato un. Persino la Lega Nazionale delsi è schierata pubblicamente dalla parte dei militari, in quello che sembra un episodio alquanto singolare. Secondo la ricostruzione della vicenda da parte dell’ansa, i dueavrebbero violato le norme che regolano il contento e la riservatezza nell’uso del Web. Ma cosa hanno fatto concretamente di così sconveniente? Ebbene, dopo aver salvato un cucciolo, i militari hanno pubblicato il filmato online.Il video è diventato rapidamente virale come la “clip dell’arresto di un”. In realtà, si è trattato di quella che voleva essere una simpatica messa in scena, perché dopo aver recuperato Spadino, questo il nome delche era scappato dal giardino della propria abitazione girovagando per la città, i carabienieri lo hanno caricato sull’auto ...