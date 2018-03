Cappellini-Lanotte a caccia del Mondiale | «Noi | i Sandra e Raimondo del ghiaccio»

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron favoriti assoluti nella danza. Podio fattibile per Cappellini-Lanotte : Una delle gare più entusiasmanti dei prossimi Campionati del Mondo in programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano) dal 21 al 25 Marzo è senza dubbio quella della danza sul ghiaccio. Nonostante il ritiro dalle scene dei Campioni Olimpici Tessa Virtue-Scott Moir, l’assenza di Maia e Alex Shibutani (terzi a PyeongChang) e degli infortunati Ekaterina Bobrova-Dmitri Soloviev , le altre coppie sono pronte a darsi battaglia in una sfida che ...

Pattinaggio di figura - Mondiali 2018 : Anna Cappellini e Luca Lanotte all’ultima recita di una carriera memorabile. Obiettivo : lasciare il segno : Nonostante manchi ancora l’ufficialità, il prossimo Campionato del Mondo di Pattinaggio di figura previsto a Milano dal 21 al 25 Marzo sarà con tutta probabilità l’ultima gara a cui prenderanno parte i danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini e Luca Lanotte, atleti simbolo del movimento italiano. Il Campionato Mondiale nelle mure amiche milanesi sarà dunque l’atto conclusivo di una carriera straordinaria; dal 2011, anno in cui ...

VIDEO Anna Cappellini e Luca Lanotte - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : riviviamo l’esibizione dei danzatori azzurri : Terminate le competizioni con il programma libero femminile di venerdì, il pattinaggio di figura ha chiuso definitivamente il proprio sipario sui Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Nella nottata italiana abbiamo infatti assistito infatti al tradizionale Gala d’esibizione, ultimo atto sulla patinoire della Gangneung Ice Arena, nel quale gli appassionati hanno potuto rivedere sul ghiaccio tutti i principali protagonisti delle ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la star list del Galà Olimpico : presenti Cappellini-Lanotte e Marchei-Hotarek : Archiviate le emozionanti competizioni della disciplina di Pattinaggio artistico ai XXIII Giochi Olimpici Invernali, questa notte a partire dalle ore 1:30 (ora italiana) scenderanno sul ghiaccio della Gangneung Arena di PyeongChang gli atleti di tutte le specialità per il tradizionale Galà Olimpico. Tra i pattinatori italiani saranno presenti la coppia di artistico formata da Valentina Marchei-Ondrej Hotarek, la quale si esibirà sulle musiche ...

Trionfano Virtue e Moir - Cappellini-Lanotte sesti : Il miracolo sul giaccio non si verifica. La coppia azzurra della danza formata da Anna Cappellini e Luca Lanotte chiude al sesto posto al termine del programma libero, perdendo una posizione rispetto ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 : pochi rimpianti per Cappellini-Lanotte; missione compiuta per Guignard-Fabbri : Decisamente positivo il bilancio dei danzatori sul ghiaccio Anna Cappellini-Luca Lanotte e Charlène Guignard-Marco Fabbri, rispettivamente sesti e decimi classificati alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Esattamente come successo con le coppie di artistico, anche nella specialità della danza entrambe le coppie azzurre sono riusciti a classificarsi tra le prime dieci dell’Olimpo in una delle gare più emozionanti che la rassegna a ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 20 febbraio : Cappellini-Lanotte sesti. Attesa per le staffette di short track e biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una giornata davvero di fuoco: il menù è molto ricco sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud, il divertimento è assicurato per tutti gli appassionati e l’Italia si gioca delle carte davvero importanti. Gli azzurri puntano a rimpinguare il nostro medagliere che è fermo da venerdì notte e oggi si sogna davvero in ...

LIVE Pattinaggio di figura - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Cappellini-Lanotte - credeteci! Assalto al podio nella danza! Guignard-Fabbri nella top ten! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma libero di danza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il Pattinaggio di figura assegna delle medaglie importanti e l’Italia vuole essere assoluta protagonista: Anna Cappellini e Luca Lanotte ci devono credere, devono provarci fino in fondo, devono sognare in grande e sfruttare l’occasione della vita. Gli azzurri sono quinti dopo il programma corto e sono distaccati di ...

