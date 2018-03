Campionato finito per il calciatore che ha schiaffeggiato l' arbitro

Il Campionato del Torino è finito : l’annuncio di Cairo : Il Torino è sceso in campo ieri nella partita contro la Roma, brutta sconfitta per gli uomini di Mazzarri, momento negativo nelle ultime partite. Il campionato del Torino può quasi considerarsi finito, difficile infatti riuscire a rientrare in corsa per l’Europa League, rassegnato anche il presidente Cairo che ha dichiarato di voler puntare adesso sui giovani: “Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, Alisson ha fatto due parate ...