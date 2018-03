Camere | Salvini chiama Di Maio Governo M5s-Lega | legge elettorale e nuovo voto Grillini

Camere - Salvini chiama Di Maio per presidenze. M5s : “Abbiamo il 32% - Montecitorio spetta a noi” : Matteo Salvini nella serata del 14 marzo ha telefonato a Luigi Di Maio, Maurizio Martina e Pietro Grasso per parlare della presidenza delle Camere. “A nome della coalizione più votata dagli italiani”, ha dichiarato, “ho ritenuto mio dovere telefonare ai principali leader, per aprire un dialogo sulle presidenze delle Camere per garantire agli italiani che si perda meno tempo possibile e che si rispetti il voto del 4 marzo. ...

Salvini chiama i leader per le presidenze delle Camere | Di Maio : a noi spetta Montecitorio : Il numero uno della Lega chiama tutti i leader dei partiti per avviare il dialogo sulle presidenze della Camera e del Senato e non chiude a M5s in vista delle consultazioni al Colle. Netto il no all'apertura da parte di Forza Italia

Salvini telefona a Di Maio : "Apriamo un confronto sui presidenti delle Camere" : Dialogo "nel rispetto del voto degli italiani". Il leader della Lega sente anche Martina e Grasso. Di Maio: M5S prima forza, ci spetta la presidenza della Camera. Il gelo di Berlusconi: "Apertura a un governo con i 5 stelle? Io ho aperto la porta per cacciarli via"

Elezioni 2018 - Salvini tratterà con gli altri partiti per le presidenze delle Camere. Ma nel centrodestra divergenze sul governo : Per la prima volta da quando Silvio Berlusconi è in campo, non sarà lui a dare le carte durante i colloqui post-voto con le altre forze politiche e il centrodestra avrà una posizione assai collegiale anche nelle consultazioni con il presidente della Repubblica. Il ruolo di mediatore sulle presidenze di Camera e Senato verrà ricoperto infatti da Matteo Salvini, che incontrerà il Movimento Cinque Stelle per cercare una soluzione. Lo hanno deciso ...

