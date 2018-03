CAMERE | M5S | “APERTURE DA LEGA E PD” Salvini su Di Maio | “Nemmeno Berlusconi ha chiuso”

Guerini : primo incontro con M5s su CAMERE - confronto prosegue : Roma, 15 mar. , askanews, 'Un primo incontro interlocutorio quello che abbiamo avuto oggi con i rappresentanti del Movimento 5 stelle, che ha riguardato il percorso per le presidenze delle Camere'. Lo ...

M5S : sulle CAMERE aperture da Pd e Lega : 16.51 "Si è registrata un'apertura da parte del Pd e della Lega". Così i capigruppo in pectore del M5S Giulia Grillo e Danilo Toninelli al termine degli incontri avuti con gli altri partiti sulla presidenza delle Camere. L'apertura è "sul metodo,non sono stati fatti nomi". La Grillo ribadisce che le presidenze sono "sLegate" dalla questione del governo e che si deve trattare di nomi "rappresentativi della volontà popolare che ha indicato nel ...

CAMERE - M5s vede altri partiti : “Aperture da Pd e Lega sul metodo. Vogliamo guida Montecitorio per iniziare con vitalizi” : “Abbiamo ribadito alle forze politiche di voler indicare le presidenze delle Camere sLegando queste nomine dalla questione del governo e facendo sì che si tratti di nomi rappresentativi della volontà popolare che ha indicato nel M5s la prima forza politica del Paese e abbiamo registrato l’apertura sia del Pd che della Lega sul metodo”. Lo afferma ai cronisti la capogruppo M5S Giulia Grillo dopo gli incontri con gli altri partiti ...

Danilo Toninelli del M5s rivela : 'Aperture anche dal Pd sui presidenti delle CAMERE'. Ci provano anche per il governo? : Manovre politiche frenetiche in vista del voto per le presidenze di Camera e Senato, con contatti tra Matteo Salvini e il M5s e anche tra Giorgia Meloni e i grillini . E dopo le indiscrezioni, ecco le ...

CAMERE - accordo Salvini-Di Maio/ M5s sonda Lega e Pd : “Montecitorio a noi - Berlusconi è disperato” : Salvini chiama Di Maio su Camere e nomine: possibile piano su Governo M5s-Lega per nuova legge elettorale e subito nuove elezioni. Grillini incontrano LeU, Pd e centrodestra diviso(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 16:02:00 GMT)

Presidenze CAMERE - giro colloqui M5S : 14.54 Il Movimento 5 Stelle incontra gli altri partiti sulla questione della presidenza di Camera e Senato. Dopo aver visto il leader di LeU, Grasso, i due capigruppo in pectore, Toninelli e Giulia Grillo, hanno incontrato il reggente del Pd,Martina,accompagnato dal coordinatore della segreteria Guerini. Visto anche il capigruppo di FI, Brunetta. Ai colloqui non partecipa Di Maio. Secondo quanto si apprende da fonti Pd, i dem hanno ribadito la ...

Incontro Grasso-M5S su presidenze CAMERE : ANSA, - ROMA, 15 MAR - Il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, ha ricevuto stamattina Danilo Toninelli e Giulia Grillo del Movimento 5 Stelle per un Incontro interlocutorio in cui si è discusso ...

CAMERE - Salvini chiama Di Maio per presidenze. M5s : “Abbiamo il 32% - Montecitorio spetta a noi” : Matteo Salvini nella serata del 14 marzo ha telefonato a Luigi Di Maio, Maurizio Martina e Pietro Grasso per parlare della presidenza delle Camere. “A nome della coalizione più votata dagli italiani”, ha dichiarato, “ho ritenuto mio dovere telefonare ai principali leader, per aprire un dialogo sulle presidenze delle Camere per garantire agli italiani che si perda meno tempo possibile e che si rispetti il voto del 4 marzo. ...

CAMERE - Salvini parla con Di Maio Video Il leader M5S : «Montecitorio spetta a noi» : «Gli ho spiegato che taglieremo i vitalizi». Camere, il leader della Lega chiama anche a Grasso e Martina

Primo colloquio Salvini-Di Maio : Presidenza CAMERE a Lega e M5s : Roma, 14 mar. , askanews, 'Matteo Salvini ha telefonato questa a Luigi Di Maio'. Ne ha dato notizia la Lega, sottolineando che 'è stato un Primo contatto, franco e cordiale, durante il quale i due ...

M5S - al via colloqui con i partiti per le presidenze delle CAMERE : 'Oggi in Germania dopo circa 6 mesi è stato formato il Governo, credo che ci impiegheremo di meno rispetto a quei tempi'. Lo ha detto Luigi Di Maio oggi a Milano a un incontro con Confcommercio. '...

M5s - Di Maio : "Su presidenti delle CAMERE non si gioca la partita del governo" : Il leader del M5s incontra i vertici di Confcommercio: "Disinnescare subito aumento Iva. No a sforamento deficit, sì a spending review"

M5S avvia i colloqui con gli altri partiti per le presidenze delle CAMERE : "Ho dato mandato ai due nuovi capigruppo del M5s di iniziare le interlocuzioni con tutti i gruppi presenti in parlamento, sia alla Camera che al Senato. Vogliamo amministrare con responsabilità i nostri numeri in parlamento, numeri che ci porteranno inevitabilmente verso il governo del Paese". Lo ha annunciato Luigi Di Maio incontrando i commercianti di Confcommercio a Milano. Sulle presidenza dei due rami del Parlamento, ha aggiunto Di ...