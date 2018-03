Calenda prende in giro Emiliano | È come Miss Universo

Mai dalla parte dei lavoratori E adesso vuole prendersi il Pd? Calenda - qualcosa non torna. Analisi : Carlo Calenda , Ministro dello Sviluppo Economico, è stato un dirigente aziendale (Ferrari e Sky) di vertice, e confindustriale come segretario di Luca Cordero di Montezemolo. La sua visione dell’economia, dell’economia politica e da ultimo, grazie al suo ultimo incarico, della politica economica è stata sempre improntata ad un estremo liberismo Segui su affaritaliani.it

Alitalia - l’ex vicepresidente dell’Iri : “Calenda prende e perde tempo. A caro prezzo per tutti - tranne la politica” : L’allungamento del prestito ponte dell’Alitalia è stato solo un modo per scavallare le elezioni. Il ministro Carlo Calenda sa bene che non c’è nessuna possibilità di salvare l’ex compagnia di bandiera, ma ha voluto guadagnare tempo per evitare che il caso deflagrasse in campagna elettorale. Con il risultato che la strategia del ministero dello Sviluppo economico renderà più caro il conto per le casse pubbliche. E’ ...