Calciomercato Milan | Suso | ' Vedremo se qualcuno pagherà la clausola'

Calciomercato Milan - scambio pazzesco con il PSG? Ecco perchè si può fare : Il Milan ha acquistato Pepe Reina per la prossima stagione; il portiere spagnolo, attualmente in forza al Napoli, arriverà a parametro zero ed ha già sostenuto le visite mediche. Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", dopo l'acquisto di Reina si sarebbe creata una vera e propria rottura tra Donnarumma e il Milan. La famiglia del portiere, infatti, avrebbe interrotto ogni rapporto con la società rossonera e con il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Roma e Milan lavorano al super scambio Dzeko-Suso : Il campionato di Serie A è entrato nella fase decisiva, Roma e Milan sono due squadre pronte a dare battaglia fino alla fine per la qualificazione in Champions League. La squadra di Di Francesco sta attraversando un buon momento ma a maggior ragione quella di Gattuso veramente entusiasmante in campionato e che sta recuperando punti su punti. Nel frattempo si pensa al mercato della prossima stagione, si profila una possibile operazione tra Milan ...

Calciomercato Milan - Reina in rossonero : che futuro per Donnarumma? Gli scenari : L'uomo spogliatoio della banda di Sarri, il portiere due volte campione d'Europa e una del Mondo, un professionista dalla spiccata personalità e nel pieno della maturità calcistica. Insomma, un ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al PSG? Altro che Reina per sostituirlo : Ancora indecifrabile il futuro di Gianluigi Donnarumma, che continua ad essere seguito da numerosi club europei. Intanto, il Milan ha ingaggiato Reina, portiere di trentacinque anni che però finirà questa stagione al Napoli. Donnarumma, comunque, è seguito con grandissima insistenza dal Paris Saint Germain, club che sarebbe disposto a fare follie per garantirsi il suo cartellino. La dirigenza transalpina, infatti, ha intenzione di effettuare una ...

Calciomercato : Reina al Milan - tensione con Donnarumma sempre più lontano da Milano : Visite mediche ieri con il Milan per Pepe Reina, destinato a diventare rossonero in estate. Società e portiere spagnolo avrebbero già un’intesa su un contratto biennale da circa 3 milioni di euro. Nei prossimi mesi sarà chiaro se il portiere spagnolo farà il vice di Gianluigi Donnarumma o, più facilmente, ne prenderà il posto se il diciannovenne verrà ceduto. E’ forte, infatti, la tensione tra l’entourage del portierone ed il Milan: ...

Calciomercato : visite mediche per Reina - al Milan in estate : visite mediche con il Milan per Pepe Reina, destinato a diventare rossonero in estate quando scadrà il suo contratto con il Napoli. Il portiere spagnolo, 36 anni ad agosto, dopo la sfida di ieri sera a San Siro con l’Inter, si e’ fermato a Milano dove, secondo indiscrezioni, in mattinata ha sostenuto i controlli medici, non nella clinica del centro utilizzata generalmente dal Milan, ma in un’altra struttura. Il club rossonero ...

Calciomercato Milan - sorprendente scambio con il Barcellona? Video : Resta ancora indecifrabile il futuro di Gianluigi Donnarumma, sul quale ci sono alcuni dei più importanti club europei. Il giovanissimo portiere rossonero potrebbe essere convinto dal suo procuratore Mino Raiola a cambiare maglia. L'agente, infatti, più volte gli ha consigliato di prore la sua carriera in un top club europeo, dove avrebbe avuto un ingaggio molto più alto di quello che percepisce al #Milan. Su Donnarumma è molto l'interesse di ...

Calciomercato Milan - rivoluzione in arrivo? Possibili tre cessioni eccellenti Video : Nella prossima sessione di #Calciomercato estivo, il #Milan potrebbe fare una vera e propria rivoluzione, con la cessione di tre top player. Uno dei calciatori che potrebbe decidere di lasciare il club rossonero è Gianluigi Donnarumma; su di lui ci sono alcuni top club europei, come Manchester United, Manchester City, Barcellona, Arsenal, Real Madrid, Chelsea e soprattutto Paris Saint Germain. Il club francese sarebbe disposto a mettere sul ...

Calciomercato Milan - accordo totale con Reina : come cambia la difesa della prossima stagione : Calciomercato Milan – Il Milan sta attraversando un momento veramente importante, in campionato ed Europa League stanno veramente entusiasmando, l’obiettivo è arrivare in fondo alla competizione europea ed in campionato ottenere la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la squadra per la prossima stagione, chiusi già due importanti innesti. Nelle ultime ...

Calciomercato Milan - ecco i botti : chiusi i primi due acquisti per la prossima stagione : Calciomercato Milan – Il Milan sta attraversando un veramente importante in campionato ed Europa League, l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha portata alla svolta in casa rossonera che adesso si prepara per il big match contro l’Arsenal. Il tecnico si gioca la conferma ma al momento sembra impossibile non voler ripartire da Ringhio dopo quanto dimostrato. Nel frattempo la dirigenza pensa anche alla prossima stagione, il ...