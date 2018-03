Calciomercato Juventus | sorprendente offerta di Raiola al Manchester United

Calciomercato Juventus - sorprendente colpo di scena sul futuro di Allegri? Video : Non si fermano le indiscrezioni sulla possibile partenza di Massimiliano Allegri, sicuramente uno dei tecnici più vincenti nella storia della #Juventus. Le mosse di Allegri non sono passate inosservate in Inghilterra; contro il Tottenham, infatti, l'allenatore toscano ha adottato una strategia perfetta e ha inserito gli uomini giusti al momento giusto. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, su Allegri è fortissimo l'interesse ...

Calciomercato Juventus - ecco qual è il rischio per Emre Can : TORINO - La Juventus non allenta la marcatura su Emre Can , svicolato di lusso della prossima estate, e il progetto dei campioni d'Italia continua a intrigare il centrocampista del Liverpool . I ...

Calciomercato Juventus - possibile un clamoroso ritorno per vincere tutto Video : Arrivano importanti notizie dalla Gran Bretagna per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Il colpo del club bianconero per la prossima stagione potrebbe essere il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista transalpino è stato ceduto al Manchester United due anni fa per centocinque milioni di euro, ma in Inghilterra non ha mai convinto. Il noto quotidiano britannico 'The Indipendent', inoltre, scrive che il rapporto tra José Mourinho e ...

Calciomercato Juventus - possibile un clamoroso ritorno per vincere tutto : Arrivano importanti notizie dalla Gran Bretagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il colpo del club bianconero per la prossima stagione potrebbe essere il ritorno di Paul Pogba. Il centrocampista transalpino è stato ceduto al Manchester United due anni fa (per centocinque milioni di euro), ma in Inghilterra non ha mai convinto. Il noto quotidiano britannico 'The Indipendent', inoltre, scrive che il rapporto tra José Mourinho e ...

Calciomercato Juventus - colpo Verratti? Possibile un maxi scambio col PSG Video : Grandissimo entusiasmo in casa #Juventus dopo la super partita disputata a Wembley. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, dopo essere andata sotto uno a zero nel primo tempo grazie al gol di Son, ha segnato due reti nel secondo tempo, un uno-due micidiale tutto argentino, firmato dalla coppia Higuain-Dybala. L'ex attaccante del Napoli, in particolare, è stato il migliore in campo: dopo la zampata del pareggio si è inventato un assist da ...

Calciomercato Juventus - scambio due per uno con il Manchester United? Video : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Gran Bretagna per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando alle ultime notizie, infatti, il club bianconero ha messo nel mirino Anthony Martial, talentuoso attaccante che milita nelle fila del Manchester United. In questa stagione ha segnato undici reti e potrebbe essere uno dei grandi colpi di Marotta in vista della prossima stagione. Secondo la stampa britannica, il vicepresidente della ...

Calciomercato Juventus - scambio due per uno con il Manchester United? : Arrivano importanti indiscrezioni dalla Gran Bretagna per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie, infatti, il club bianconero ha messo nel mirino Anthony Martial, talentuoso attaccante che milita nelle fila del Manchester United. In questa stagione ha segnato undici reti e potrebbe essere uno dei grandi colpi di Marotta in vista della prossima stagione. Secondo la stampa britannica, il vicepresidente della ...

Calciomercato Juventus - colpo Verratti? Possibile un maxi scambio col PSG : Grandissimo entusiasmo in casa Juventus dopo la super partita disputata a Wembley. La squadra allenata da Massimiliano Allegri, dopo essere andata sotto uno a zero nel primo tempo (grazie al gol di Son), ha segnato due reti nel secondo tempo, un uno-due micidiale tutto argentino, firmato dalla coppia Higuain-Dybala. L'ex attaccante del Napoli, in particolare, è stato il migliore in campo: dopo la zampata del pareggio si è inventato un assist da ...

Calciomercato Juventus - assalto a Donnarumma : super offerta con contropartita : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo nella gara di Champions League contro il Tottenham, la squadra di Massimiliano Allegri ha staccato il pass per i quarti di finale, importante passo in avanti anche in campionato, un solo punto di distacco dal Napoli ma una partita in più, i bianconeri possono effettuare il sorpasso. Adesso la Juventus al lavoro per prepara la partita casalinga contro l’Udinese, i bianconeri ...

Calciomercato Juventus - sorprendente scambio con l'Arsenal? : La Juventus è entrata nella settimana decisiva della sua stagione; il club bianconero, infatti, mercoledì affronterà una delle partite più importanti di quest'anno, quella contro il Tottenham. Si tratta del ritorno degli ottavi di finale di Champions League; l'andata è terminata sul punteggio di due a due, una risultato che ha deluso non poco i tifosi bianconeri, soprattutto per il fatto che Gonzalo Higuain ha sbagliato un rigore sul punteggio ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Balotelli? Mi piace ma non è il profilo che cerchiamo' : ' A che punto è la crescita di Dybala ? E' un ragazzo giovane che è passato da una squadra di provincia alla Juve dove c'è grande ambizione - ha detto il dirigente della Juve a Premium Sport -. E' ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Balotelli non è il profilo per noi' : Ai microfoni di 'Premium Sport', Giuseppe Marotta allontana Mario Balotelli dalla Juventus : "E' un grande giocatore ma non è il profilo che al momento ci interessa". A breve il servizio completo. Calciomercato Juventus

Calciomercato Juventus - super colpo Kane? La situazione : La Juventus sta già lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Dalla Spagna arrivano importanti notizie per quanto riguarda il club bianconero; stando a quanto riportano i media spagnoli, infatti, Beppe Marotta e Fabio Paratici sono piombati su uno dei migliori giocatori del mondo, ovvero Harry Kane del Tottenham. La Juventus potrebbe superare il record stabilito dal Psg, che ha speso ben duecentoventidue milioni di euro per ...

Lazio - Juventus e gli intrecci del Calciomercato 'riservato' : POLITICA E GIOVANI - Già, perché il risiko non è mai stato solo sul mercato: quella tra Lotito e Agnelli è una lunga contrapposizione politica, leggermente sopita nell'ultimo anno e mezzo, riesplosa ...