Calciomercato | e se Balotelli tornasse all’Inter? L’attaccante del Nizza difficilmente

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Balotelli? Mi piace ma non è il profilo che cerchiamo' : ' A che punto è la crescita di Dybala ? E' un ragazzo giovane che è passato da una squadra di provincia alla Juve dove c'è grande ambizione - ha detto il dirigente della Juve a Premium Sport -. E' ...

Calciomercato Juventus - Marotta : 'Balotelli non è il profilo per noi' : Ai microfoni di 'Premium Sport', Giuseppe Marotta allontana Mario Balotelli dalla Juventus : "E' un grande giocatore ma non è il profilo che al momento ci interessa". A breve il servizio completo. Calciomercato Juventus

Calciomercato - parla Balotelli : “io alla Juve o al Napoli? Ecco cosa dico” : Dopo Mino Raiola, adesso parla Mario Balotelli. Il calciatore del Nizza sarà uno degli uomini più chiacchierati della prossima estete, quando il suo contratto con i francesi scadrà e potrà dunque firmare con un nuovo club. “Del mio futuro si sta occupando il mio procuratore Raiola. Io so soltanto – ha detto alla “Domenica Sportiva” – che sono maturato e sono pronto a rientrare in Italia. Al Milan? Penso che sia ...

Calciomercato - il Corinthians sogna Balotelli : l'ostacolo è l'ingaggio : TORINO - Il Corinthians sogna Mario Balotelli . Tornato come direttore del marketing, Luis Paulo Rosenberg lancia l'idea, pur sapendo che SuperMario, in scadenza di contratto contro il Nizza ' è ...

Calciomercato - Raiola : 'Pellegri-Monaco? Allora Kean vale 75 milioni. Balotelli in Italia? Possibile' : Non abbiamo idee chiare sul nostro sport preferito, sono anni che dico che dobbiamo fare uno sciopero, una rivoluzione. Quando abbiamo vinto il Mondiale è stato mascherato tutto". Spazio poi alle ...

Calciomercato - Balotelli : 5 possibili ritorni - gli scenari : A tratti, Balotelli ha continuato a dare l'impressione di essere l'attaccante piu forte al mondo in un calcio che non esiste, su misura per lui, un calcio in cui bisogna solo tirare in porta (la ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Raiola oggi a Vinovo : si è parlato di Balotelli e di un giovane trequartista : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato tre punti nella gara di campionato contro il Genoa, la squadra di Massimiliano Allegri non ha convinto dal punto di vista della prestazione ma era indispensabile ottenere i tre punti per rispondere al Napoli che aveva vinto nella difficile trasferta contro l’Atalanta. Il club bianconero non concluderà alcuna operazione importante in questa sessione di mercato, discorso diverso per ...

Calciomercato Juventus - clamorose dichiarazioni di Marotta su Balotelli : Nonostante la Juventus abbia il secondo miglior attacco del campionato, dietro solo alla sorprendente Lazio di Simone Inzaghi e davanti al Napoli capolista, nelle ultime partite i bianconeri hanno faticato a trovare con continuità la via del gol. Se nel girone d'andata molte volte era stato proprio l'attacco a regalare punti ai bianconeri, ora, come successo anche negli scorsi anni, è la difesa, comandata dal marocchino Benatia, a permettere ...

Calciomercato - le trattative del giorno : il caso Balotelli - via vai Roma - Inter scatenata - il Toro all’assalto : Il Calciomercato si sta accendendo dopo un inizio in sordina. In questi ultimi 10 giorni di sessione invernale, si attendono colpi di notevole spessore e già oggi ci sono state mosse degne di rilievo. L’Inter ha ufficializzato l’arrivo di Rafinha dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni più 3 di bonus. Non arriverà invece Ramires, con i nerazzurri che vanno alla ricerca di un esterno anzichè di un altro ...

Calciomercato Juve - colpo Balotelli? Avrebbe già firmato un quinquennale Video : Arrivano clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico The Sun, potrebbe essere Mario Balotelli il colpo del club bianconero per la prossima stagione. L'attaccante italiano è in scadenza di contratto con il Nizza e potrebbe decidere di tornare in Italia al termine del campionato. Sempre secondo il noto giornale inglese, sarebbe stato Gianluigi Buffon a ...

