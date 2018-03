Calcio | Under 21 | l' Euro in casa per svoltare

L'Europeo Under 21 al mastersport di Parma. Calciomercato.com è media partner : Il mastersport, premiato da Sport Business International nel 2017 come terzo miglior corso al mondo per la soddisfazione manifestata dagli studenti, grazie a questa novità ed all'arricchimento del ...

Alberico Evani allenerà temporaneamente la Nazionale di Calcio Under-21 in sostituzione di Luigi Di Biagio : La FIGC ha affidato temporaneamente l’incarico di commissario tecnico della Nazionale di calcio Under-21 ad Alberico Evani, membro dello staff tecnico della Nazionale maggiore. Evani allenerà l’Under-21 per le due amichevoli in programma il 22 marzo a Perugia contro la The post Alberico Evani allenerà temporaneamente la Nazionale di calcio Under-21 in sostituzione di Luigi Di Biagio appeared first on Il Post.

CalcioMERCATO ROMA/ News : Terim vuole Cengiz Under - ma... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l’agente del terzino destro dei capitolini, Bruno Peres, esce allo scoperto parlando del futuro del proprio assistito(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 18:30:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - l'ex tecnico di Under : non lascerà i giallorossi (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l'esterno d'attacco turco, Cengiz Under, non lascerà i capitolini per trasferirsi.

Calciomercato Roma/ News - l’ex tecnico di Under : non lascerà i giallorossi (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l'esterno d'attacco turco, Cengiz Under, non lascerà i capitolini per trasferirsi in prestito altrove(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 13:33:00 GMT)

CalcioMERCATO ROMA/ News - il Sassuolo preme per Under (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo del club giallorosso: Maxime Gonalons potrebbe lasciare la capitale già a gennaio, ma l'agente ha smentito l'ipotesi(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 19:18:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Moreno e Under al Sassuolo per Politano (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Monchi sembra pronto a cedere al Sassuolo in prestito Moreno e Under per arrivare a Matteo Politano.(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 03:41:00 GMT)