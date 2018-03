Calcio | Mancini e Benatia stop un turno

Calcio - Alessandro Costacurta : “CT dell’Italia entro giugno. Conte - Mancini o Di Biagio” : Alessandro Costacurta ha ristretto la rosa dei possibili CT della Nazionale. L’Italia, dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, ha bisogno di una guida forte: “Contiamo di nominare il nuovo CT entro giugno. Conte, Mancini o Di Biagio? I nomi sono questi, non si esce da questi nomi. Non ho mai detto di preferire su tutti Conte. Ho solo detto che avendo già lavorato con la Nazionale, ha i parametri giusti. Ha fatto bene, oltre tutto ...

Calcio - chi sarà il CT dell’Italia? Billy Costacurta : “Mancini non è l’unico : 6-7 nomi tra cui scegliere. Di Biagio? Scelta automatica” : Billy Costacurta è alle prese con la Scelta del nuovo CT dell’Italia. Per le amichevoli primaverili contro Argentina e Inghilterra sarà Gigi Di Biagio a guidare la nostra Nazionale ma il subcommissario della FIGC sta cercando un mister di peso per il prossimo futuro. Sono tanti i nomi che circolano nelle ultime ore a partire da Roberto Mancini e Claudio Ranieri mentre Antonio Conte ha detto di avere un contratto di 18 mesi con il Chelsea ...

Calcio - il commissario Fabbricini chiarisce : “Mancini prossimo ct? Sono esercitazioni giornalistiche” : “Roberto Mancini prossimo ct azzurro? “Sono esercitazioni giornalistiche, non si è ancora parlato di questo in Via Allegri“. Con queste parole il neo commissario straordinario della Figc Roberto Fabbricini ha spento sul nascere tutte le chiacchiere concernenti la nomina del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di Calcio, intervenendo su Radio Sportiva. “Abbiamo due impegni a marzo con la Nazionale (le ...

Calcio - Antonio Conte dice no all’Italia : “Ho un contratto con il Chelsea”. Roberto Mancini in pole position - Fabbricini : “Costacurta ha avviato i contatti” : Antonio Conte non sarà il nuovo CT dell’Italia. Un ritorno sulla panchina azzurra non è nei piani del pugliese che ha così dichiarato durante la conferenza stampa che precede l’incontro nel weekend: “Ho ancora 18 mesi di contratto con il Chelsea e il mio desiderio è quello di rispettarlo. Costacurta è un mio amico, abbiamo giocato insieme nella Nazionale del 1994. Forse si è dimenticato che ho ancora 18 mesi di contratto con il ...

Calcio - chi sarà il CT dell’Italia? Billy Costacurta : “Mancini tra i papabili - Conte ha fatto un miracolo agli Europei” : Roberto Fabbricini è il Commissario della FIGC e resterà in carica per i prossimi sei mesi con l’obiettivo di rimettere serenità all’interno di una Federazione in crisi totale dopo la mancata qualificazione della Nazionale ai Mondiali e incapace di eleggere un proprio Presidente. Il segretario del Coni dovrà rimettere ordine e spetterà a lui scegliere il nuovo CT dell’Italia dopo l’esonero di Ventura. Si inizia a parlare ...

Calcio - chi sarà il prossimo CT dell’Italia? Roberto Mancini in pole position - Club Italia ad Alessandro Costacurta : La mancata elezione del Presidente della FIGC ha aperto un nuovo scenario per il futuro del Calcio Italiano, disastrato dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018 e che non è riuscito a trovare un accordo per selezionare il successore del dimissionario Carlo Tavecchio. Il prossimo 1° febbraio si terrà una riunione della giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e potrebbe essere il Presidente Giovanni Malagò a sbloccare la situazione: ...

Calciomercato - Amantino Mancini : "Voglio allenare in Italia" : ... appesi gli scarpini al chiodo, è in Italia per studiare da allenatore e ai microfoni di 'Sky Sport' racconta: 'Da 5 mesi sono tornato in Italia per vivere questa esperienza e diventare allenatore. ...

MANCINI AL PSG / Calciomercato news - il tecnico dello Zenit : Sì - mi piacerebbe allenare i francesi : MANCINI al Psg, Calciomercato news: il tecnico dello Zenit San Pietroburgo si sofferma sulla volontà in futuro di allenare la squadra transalpina ora diretta dallo spagnolo Unai Emery.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 22:31:00 GMT)

Calciomercato - Mancini : 'A chi non piacerebbe allenare il Psg?' : Poi è ovvio che qualsiasi tecnico vorrebbe guidare questa squadra, è una delle migliori al mondo e con gli arrivi di Neymar e Mbappé ha ora buone possibilità di vincere la Champions . Ripeto, mi ...

Calciomercato Napoli/ News - Mancini : Verdi ha fatto bene a dire no (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: il tecnico dello Zenit di San Pietroburgo, approva la scelta di Simone Verdi che è rimasto a Bologna(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 11:19:00 GMT)