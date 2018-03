Calcio | Fifa | Italia resta 14 a

Panini : esce la nuova raccolta dedicata ai mondiali di Calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL” : esce la nuova raccolta ufficiale di card Panini dedicata ai mondiali di calcio “2018 FIFA World Cup Russia Adrenalyn XL”. Un’edizione articolata in 468 card dedicate ai grandi campioni delle 32 Nazionali che prenderanno parte alla fase finale del torneo, che segue il grandissimo successo della collezione di card “Calciatori Adrenalyn XL 2017-2018”. Questa nuova raccolta è anche un appassionante gioco che si ispira ...

Fifa 18 : anche il Cagliari Calcio debutta nel mondo degli eSports! : Dopo Roma e Sampdoria un’altra squadra di Serie A, debutto nel mondo degli eSports: si tratta del Cagliari Calcio che ha annunciato oggi il tesseramento di Girolamo Giordano, conosciuto con il nickname di Infernoboy92. che sarà così il primo pro player del club isolano. Ecco il comunicato completo pubblicato sul sito ufficiale: L'articolo Fifa 18: anche il Cagliari Calcio debutta nel mondo degli eSports! proviene da I Migliori di ...

La vendita libera dei biglietti per i Mondiali di Calcio riapre oggi sul sito della FIFA : Fino al 3 aprile si possono comprare i biglietti per tutte le partite della Coppa del Mondo in Russia, escluse la finale e Argentina-Islanda The post La vendita libera dei biglietti per i Mondiali di calcio riapre oggi sul sito della FIFA appeared first on Il Post.

Fifa - Infantino : "In Russia il Mondiale più bello e spettacolare di sempre. L'utilizzo della Var aiuta e migliora il Calcio" : Intervista esclusiva al presidente della Fifa a 100 giorni dall'inizio della rassegna: "Dispiace per l'Italia, ma ci sono le persone giuste per ripartire"

FIFA - Infantino cambia il Calciomercato : O quantomeno regolamentare maggiormente le operazioni in entrata e in uscita, preservare l'integrità dello sport più popolare al mondo, aumentarne la trasparenza e preservare un minimo di equilibrio ...

Calciomercato - rapporto Fifa : tanti investimenti sui giovani in Serie A - ma pochi sugli italiani : Il Calciomercato di gennaio non è stato entusiasmante per la Serie A, a differenza invece di quanto accaduto nel resto d'Europa. Record polverizzati e mai così tanti soldi investiti in un mercato da ...

La Fifa rivoluziona il Calciomercato : verso l’addio alla sessione di gennaio : La Fifa rivoluziona il calciomercato: verso l’addio alla sessione di gennaio Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, vuole rivoluzionare il calciomercato. L’idea principale del numero uno del calcio mondiale è quella di cancellare la “finestra” invernale. Infantino, intervistato da l’Equipe, intende anche mettere un limite alle commissioni per agenti e intermediari, introducendo il tetto salariale ...

La Fifa rivoluziona il Calciomercato : verso l'addio alla sessione di gennaio : Il presidente Infantino intende regolare anche le commissioni per gli agenti e non esclude un tetto salariale per i calciatori

Infantino : 'Buffon alla Fifa se smette - in arrivo nuove regole sul Calciomercato' : regole sui trasferimenti, anche per l'immagine del calcio: non è bello che il mondo veda circolare sei miliardi e poi, se le autorità giudiziarie intervengono, si scoprono nero e illegalità. ...

FIFA 18 Ultimate Team guarda al Calciomercato di Premier League - equilibri da ricomporre? : Il mondo di FIFA 18 Ultimate Team vive sempre con molto interesse le vicende legate al calcio reale, vista la grande importanza e il grande impatto che le prestazioni dei calciatori hanno sull'economia di gioco della modalità principe del titolo targato Electronic Arts. Un motivo quindi più che valido per guardare con tantissima attenzione al calciomercato invernale, un momento che di norma non riserva grandi sorprese, e che quindi può ...

Calcio - nuovo ranking FIFA : Germania sempre al comando - Italia 14esima : La FIFA ha pubblicato il nuovo ranking, il primo del 2018. Non si registrano cambiamenti nelle posizioni che contano. Al comando la Germania con 1602 punti seguita da Brasile e Portogallo. L’Italia rimane al 14esimo posto (1502). Questa la top ten del ranking FIFA aggiornato al 18 gennaio 2018, prossima revisione il 15 febbraio. 1. Germania 1602 2. Brasile 1483 3. Portogllo 1358 4. Argentina 1348 5. Belgio 1325 6. Spagna 1231 7. ...

Fifa 18 SBC “Aggiornamento Calcio A” attivata in occasione del TOTY : le soluzioni : EA Sports ha attivato due nuove sfida creazione rosa denominate “Aggiornamento Calcio A” e “Aggiornamento Premium Calcio A “ durante l’evento dedicato al TOTY, il Team of the Year Ecco i requisiti, il premio e le soluzioni di queste sfide che resteranno attive per 7 giorni fino a lunedì 23 gennaio Aggiornamento Calcio A Aggiornamento Premium Calcio A L'articolo Fifa 18 SBC “Aggiornamento Calcio A” ...

Shock Russia - “doping di stato anche per i Mondiali di Calcio” : rischia l’esclusione da parte della Fifa! : Le notizie che arrivano dall’Inghilterra fanno tremare la Russia a pochi mesi dai Mondiali che giocherà in casa nell’estate del 2018. Una nuova bufera è in arrivo per il mondo del pallone, dopo un’inchiesta del Daily Mail che potrebbe sollevare un vero e proprio polverone. Dopo l’acclarato doping di stato russo che ha portato all’esclusione della Nazione dalle Olimpiadi invernali, adesso un nuovo caso sconvolge il ...

Calcio - Mondiali 2018 – L’Italia spera nel ripescaggio! Rischio esclusione per l’Iran : Shojaei non convocato per “ragioni politiche” - è vietato dalla FIFA : L’Italia ha clamorosamente mancato la qualificazione ai Mondiali 2018 e non parteciperà alla rassegna iridata dopo 60 anni dall’ultima volta. Nei mesi scorsi sono circolate le voci di possibili ripescaggi subentrando a Perù e Spagna che avrebbero violato delle normative FIFA. Tutto è finito in una bolla di sapone. L’ultima speranza per gli azzurri sembra riguardare un caso complicato in cui è incappato l’Iran: il governo ...