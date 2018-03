Calabresi nel mondo | consiglieri comunali e figli tra gli assunti

Ambiente : i risultati della misurazione del gas radon nelle acque Calabresi : Sono 420 i punti, georeferenziati e distribuiti su tutto il territorio della Calabria, nei quali sono stati eseguiti dei prelievi di campioni di acqua per uso domestico, dalle fonti o dalle condutture, per stimare la presenza in essi di gas radon disciolto; il tutto per conoscere, sul territorio regionale, la situazione della presenza di questo importante e nocivo gas radioattivo naturale nell’acqua, così come già si misura nei luoghi di vita e ...